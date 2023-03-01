Белгородский губернатор Гладков опроверг сообщение о покушении на себя

Сообщения о покушении на губернатора Белгородской области не соответствуют действительности, об этом сообщил сам глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков пояснил, что теперь уже находится на рабочем месте у себя в кабинете. Ранее за губернатором присматривали врачи, поскольку он «приболел», но там не было ничего «критичного», передает РИА «Новости».

В ходе прямого эфира в «ВКонтакте» его спросили, могло ли быть это недомогание покушением на его жизнь.

«Не переживайте, никаких здесь угроз не было и нет», – ответил он. Глава области отметил, что это было бытовое пищевое отравление.

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