Белгородский губернатор Гладков опроверг сообщение о покушении на себя
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Сообщения о покушении на губернатора Белгородской области не соответствуют действительности, об этом сообщил сам глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков пояснил, что теперь уже находится на рабочем месте у себя в кабинете. Ранее за губернатором присматривали врачи, поскольку он «приболел», но там не было ничего «критичного», передает РИА «Новости».
В ходе прямого эфира в «ВКонтакте» его спросили, могло ли быть это недомогание покушением на его жизнь.
«Не переживайте, никаких здесь угроз не было и нет», – ответил он. Глава области отметил, что это было бытовое пищевое отравление.
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