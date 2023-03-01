“Не смогли отстоять тело”: могилу усопшего Пьера Нарцисса осквернили родственники

Летом прошлого

года из жизни ушел исполнитель хита “Шоколадный заяц” и звезда проекта

“Фабрика звезд” Пьер Нарцисс. Последние годы жизни артист провел в

Москве, однако родственники были уверены — место погребения мужчины должно быть

на родине, в Камеруне. Даже любимая жена не смогла оспорить решение матери, и

тело Нарцисса увезли в Африку.

Теперь вдова

артиста Виктория Калачева решила действовать твердо. Супруга Пьера Нарцисса

планирует привезти в Москву некоторые личные вещи артиста, его кровь, волосы и

другие предметы. Новая “могила” Пьера может появиться на

Троекуровском кладбище.

В разговоре с Пятым каналом Виктория поделилась чувствами. Она считает, что родственники поступили

несправедливо по отношению к поклонникам Пьера Нарцисса, живущим в России.

Очевидно, что далеко не у всех есть возможность посетить кладбище в Камеруне.

“Поклонники

до сих пор возмущены, почему мы не смогли отстоять тело”, — сетует Виктория.

С другой стороны,

поклонники понимают, что захоронение биоматериалов Пьера Нарцисса в другом

месте — это не самое простое действие. Получается, что могилу усопшего артиста

осквернили собственные родственники. Однако, Виктория уверена в правильности

своих действий.