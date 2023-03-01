“Не смогли отстоять тело”: могилу усопшего Пьера Нарцисса осквернили родственники
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Летом прошлого
года из жизни ушел исполнитель хита “Шоколадный заяц” и звезда проекта
“Фабрика звезд” Пьер Нарцисс. Последние годы жизни артист провел в
Москве, однако родственники были уверены — место погребения мужчины должно быть
на родине, в Камеруне. Даже любимая жена не смогла оспорить решение матери, и
тело Нарцисса увезли в Африку.
Теперь вдова
артиста Виктория Калачева решила действовать твердо. Супруга Пьера Нарцисса
планирует привезти в Москву некоторые личные вещи артиста, его кровь, волосы и
другие предметы. Новая “могила” Пьера может появиться на
Троекуровском кладбище.
В разговоре с Пятым каналом Виктория поделилась чувствами. Она считает, что родственники поступили
несправедливо по отношению к поклонникам Пьера Нарцисса, живущим в России.
Очевидно, что далеко не у всех есть возможность посетить кладбище в Камеруне.
“Поклонники
до сих пор возмущены, почему мы не смогли отстоять тело”, — сетует Виктория.
С другой стороны,
поклонники понимают, что захоронение биоматериалов Пьера Нарцисса в другом
месте — это не самое простое действие. Получается, что могилу усопшего артиста
осквернили собственные родственники. Однако, Виктория уверена в правильности
своих действий.
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