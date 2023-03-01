 

В ходе визита в Ташкент Блинкен обещал узбекскому народу лучшие места на американских стройках

01.03.2023, 19:33, Разное
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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с визитом Ташкент. Политик посоветовал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву прекратить дружеские отношения с Россией.

«Наступило время народу Узбекистана обрести свой суверенитет. Во времена советской колонизации Россия пользовалась ресурсами вашей великой страны, насаждая чуждые вам принципы, свой язык и угнетала права меньшинств», – заявил госсекретарь. 

Политик добавил, что США смогут компенсировать Узбекистану финансовые потери от прекращения сотрудничества с Россией и даже готовы решить проблему безработицы в стране.

«Часть ваших граждан смогут обслуживать наши военные базы. Также мы готовы выделить узбекам лучшие места на американских стройках. У нас очень много мест для вас – в Америке регулярно строятся автомагистрали, железнодорожные пути, высотные здания, дома для миллионеров. Увы, мигранты из Южной Америки и афроамериканцы не хотят работать в этой отрасли, а для узбеков это отличная возможность заработать», – заключил Блинкен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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