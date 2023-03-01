WP – глава ФБР заявил, что пандемия, скорее всего, возникла в результате инцидента в китайской лаборатории

Глава ФБР Кристофер Рэй заявил о том, что пандемия коронавируса, скорее всего, началась в результате инцидента в лаборатории города Ухань, пишет The Washington Post. Между тем издание отмечает, что из девяти американских ведомств, расследующих причины пандемии, большинство по-прежнему придерживаются теории о естественной передаче вируса от животных человеку.



AP

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил,* что COVID-19, «скорее всего», возник в результате инцидента в лаборатории китайского города Ухань, что стало его первым публичным комментарием по поводу позиции бюро в отношении происхождения коронавируса, пишет The Washington Post.

«ФБР уже давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, стал потенциальный инцидент в лаборатории в Ухани, — заявил Рэй в интервью Fox News. — Как мне кажется, китайское правительство делает всё возможное, чтобы попытаться помешать выполняемой нами работе и внести в неё путаницу, и это прискорбно для всех».

Заявление Рэя прозвучало вслед за публикацией аналитики Министерства энергетики США о том, что причиной смертельной пандемии, скорее всего, стала утечка из лаборатории в Ухани. Однако при этом чиновники этого министерства заявили о «низкой уверенности» в новом выводе. По их словам, у них до сих пор нет определённого заключения о происхождении вируса, который, как они полагают, не разрабатывался как биологическое оружие

На этом фоне руководство Республиканской партии возобновило расследование возможной первопричины пандемии, а лидеры республиканцев в палате представителей во вторник провели круглый стол, чтобы изучить реакцию правительства, назначить на следующую неделю слушания и разобраться в происхождении вируса.

Как отмечает The Washington Post, среди девяти организаций, расследующих происхождение пандемии, большинство по-прежнему поддерживают теорию о естественной передаче вируса от животных к человеку, и только ФБР пришло к выводу, что причиной вспышки COVID-19 был лабораторный инцидент. Этой точки зрения бюро придерживается с «умеренной» уверенностью, подчёркивается в статье.



* Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о лабораторном происхождении коронавируса.

«Участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы», — указала она.