 

ABC News – 12 дней до бомбы — в Пентагоне утверждают о стремительном приближении Ирана к созданию ядерного оружия

01.03.2023, 19:20, Разное
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Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что Тегеран добился «выдающихся» успехов в своей ядерной программе. По словам чиновника, исламская республика может за считанные дни произвести достаточно материала для создания бомбы, но пока нет никаких свидетельств того, что она к этому стремится, передаёт ABC News.

Переходим к новости об Иране и его ядерном потенциале. Сегодня вечером высокопоставленный представитель Пентагона засвидетельствовал, что теперь страна может произвести достаточно материала для ядерной бомбы всего за 12 дней.

С нами на связи старший корреспондент ABC News в Белом доме Мэри Брюс. Мэри, этот чиновник говорит, что Иран добился «выдающихся» успехов после того, как США вышли из ядерной сделки с Ираном.

МЭРИ БРЮС, старший корреспондент ABC News в Белом доме: И, Дэвид, иранцы близки к тому, чтобы получить достаточно материала для создания ядерной бомбы, если захотят. Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что они могут достичь этой цели всего за 12 дней.

Это самая близкая точка в создании ядерной бомбы, к которой приблизился Иран, с тех пор как бывший президент Трамп вышел из сделки с Ираном в 2018 году. По словам Пентагона, за это время Иран добился поразительного прогресса в этом направлении. Администрация Байдена пыталась возродить соглашение, но не достигла успеха.

И, Дэвид, важно отметить: хотя они и медленно приближаются к этой цели, разведывательное сообщество заявляет, что не видит никаких признаков того, что Иран действительно решил создать ядерную бомбу. Дэвид?

Но эта информация стоила, чтобы её услышать. Хорошо. С нами на связи была Мэри Брюс. Мэри, спасибо.

Дата публикации 01 марта 2023 года.


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