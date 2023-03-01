Мнение: Однотипные сюжеты

Я уже и писал, и говорил неоднократно, что нынешнюю СВО и предыдущую «пандемию» в России роднит схожая природа целей этих мероприятий: обанкротившийся режим не в состоянии существовать иначе, чем в пространстве террора и агрессии. Единственное, чем он может удерживать власть – это воспроизводство разнообразных кризисов, причем каждый из них должен быть выше по градусу своего накала, но неизбежно будет становиться короче по времени. Такая своеобразная проекция принципа Фейгенбаума на социальные процессы.

Раз кризисы однотипны, то и поведение системы в их ходе, этапность их развития тоже будут достаточно близки по своему содержанию.

Принудительный патриотизм, который сегодня внедряется в общество методами террора и насилия, один-в-один повторяет практики, применявшиеся в ходе фейковой «пандемии» 2020-2021 годов. И реакция социума тоже выглядит крайне похожей.

Вспомним – вначале на самом первом этапе власть сумела вызвать страх и панику перед неведомой болезнью, и даже вполне здравые люди надевали маски, а если их не было в аптеках, то вспоминали навыки и шили их из подручных материалов. Однако психологически первый страх прошел, и на его место пришел либо рассудок, либо элементарный житейский здравый смысл. Дальнейшее нагнетание атмосферы страха и ужаса вызвало отстранение, нигилизм и раздражение у значительной части населения. Я бы даже сказал – подавляющей. Чем больше власть склонялась к террору, тем сильнее нарастало отторжение.

Фактически верящими в телевизор остались люди с глубоко инфантильным сознанием. Подтверждая классический принцип: пропаганда не делает людей тупыми, она изначально рассчитана на тупых. И на удивление, таких в обществе оказалось меньшинство. Не подавляющее, но очевидное.

Нигилизм и отстраненность довольно быстро под воздействием насилия трансформировались в разные формы противодействия – от бойкота до прямого сопротивления, хотя опять-таки сугубо по житейскому разумению большинство выбрало пассивные формы, которые выражались в формальном следовании запретам, в покупке разнообразных сертификатов прививок или договоренности с врачами о «ложных» прививках.

И даже такое пассивное сопротивление в итоге привело к тому, что все планы на «вакцинацию» были сорваны. Даже со всеми возможными приписками (думаю, что они в итоге составили не менее половины заявленных показателей) планы по уколам так и не были выполнены, а программа по «ревакцинации» оказалась сорванной настолько, что ее перестали продвигать практически с самого начала.

Всё это, в общем-то, известно. Нюанс в том, что сейчас происходит ровно то же самое: первая волна натужного патриотизма психологически была неизбежной. Архетипичная модель поведения «наших бьют» не подразумевает осмысления – кто тут наши, кто их бьет и почему их бьют. Первая реакция всегда одна и та же. Поэтому волна наведенного патриотизма в феврале-марте-апреле и где-то даже в мае прошлого года была вполне на уровне. Что позволило власти расслабиться – эффект единства с властью и всё такое.

Однако далее ситуация начала развиваться по предыдущему сценарию. Начал включаться здравый смысл, а в августе, когда была объявлена мобилизация, он заработал по полной программе.

Сейчас мы имеем фазу отстранения, игнора и нигилизма по отношению к происходящему. Далее неизбежно появление и расширение ответа на происходящее в форме противодействия. Скорее всего, в том же пассивном виде. Каким образом бойкот будет проявляться – увидим. Ситуация, безусловно, гораздо более жесткая, чем в предыдущий кризис, что лишь подтверждает принцип Фейгенбаума – амплитуда каждого нового кризиса растет, период кризиса сжимается. В «пандемию» сажали максимум на 10 лет, как Вадима Чельдиева, сегодня сроки в 8-9 лет уже просто норма. А сегодня Володин анонсировал и 15 лет. Террор нарастает не просто так – он обязан поддерживать всё более высокий уровень насилия, иначе вся конструкция начнет рассыпаться.

Однотипность кризисов позволяет с достаточной долей уверенности предполагать, что как и предыдущий еще до завершения был «перекрыт» следующим, так и нынешний не будут доводить до полного исчерпания, а перейдут к новому еще в ходе проведения СВО. Уже понятно, что будет следующим – перенос насилия внутрь страны, поиск врагов и максимизация террора.

Кстати, смысл террора и создания атмосферы ужаса перед ним позволит по-быстрому закрыть тему СВО любым результатом, включая и откровенное поражение – террор закроет рты всем, кто посмеет высказать недовольство или наоборот – радость таким поражением.

Новый кризис будет проходить в такой же последовательности – страх и ужас, дикие расправы (возможно, даже публичные, я бы не исключал и переход к такой дикости), однако, во-первых, чудовищная деградация управляющего контура не позволит поддерживать долго такой режим и уровень насилия, а, во-вторых, чем выше напряжение – тем быстрее наступит вынужденная релаксация, привыкание и отстраненность. Когда страх запредельный, бояться перестают очень быстро. На войне человек первые несколько дней находится в ступоре, затем смертельный риск становится фоном, к которому привыкаешь.

Уже поэтому внутренний террор будет достаточно коротким по срокам, и режиму придется в срочном порядке создавать следующий кризис, чтобы хоть как-то удерживать власть и контроль. Очевидно – внешний кризис. Новую агрессию, скорее всего.

Сейчас, правда, мы еще в фазе второго кризиса, но большую часть его режим «выработал», а потому ему приходится срочно готовить почву для следующего. Вчерашнее выступление Путина на коллегии ФСБ вполне может быть попыткой запуска третьего по счету кризиса с целью прикрыть катастрофу нынешнего. Деваться ему, в общем-то, некуда – дальнейший сценарий вполне известен и неоднократно имел место: бункер, свадьба и ампула с ядом, после чего – ровик и две канистры бензина. Альтернатива не слишком лучше – сточная труба и встреча с благодарными избирателями. Все диктаторы в конце своего правления вдруг сталкиваются с подобным сюжетом, а потому естественная реакция – оттянуть его как можно дальше.

В этом смысле фраза одного деятеля «Раз немецкий народ недостин своего фюрера, пусть он пойдет вслед за ним» очень перекликается с фразой «Мы все в рай, а они сдохнут». У диктаторов нет никакого сомнения, что народ должен умереть вместе с ними. И даже не просто должен, а обязан.

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