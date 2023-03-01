 

В Украине цены на хлеб вырастут на 10%

01.03.2023, 19:11, Разное
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Юрий Дудченко (вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей) заявил, что цена на хлеб на Украине может вырасти на 10% в ближайшие несколько месяцев.

“Энергоснабжение имеет решающее значение для работы предприятий. Оно определяет, насколько надежно мы можем получать электроэнергию. Электроэнергия, вырабатываемая генераторами, почти в три раза дороже, чем из сети. Даже если хлебная еда подорожает, она все равно будет в пределах 5-10%. Это будет в пределах 5-10%”, – заявил Дудченко в эфире телеканала “1+1”.

Он отметил, что за последний год средняя цена на хлеб в Украине выросла на 20-25%. Стоимость хлеба в Украине колеблется от 8 долларов (20 центов) до 40 гривен (1 доллар) в зависимости от сорта, веса и производителя.


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