В Украине цены на хлеб вырастут на 10%

Юрий Дудченко (вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей) заявил, что цена на хлеб на Украине может вырасти на 10% в ближайшие несколько месяцев.

“Энергоснабжение имеет решающее значение для работы предприятий. Оно определяет, насколько надежно мы можем получать электроэнергию. Электроэнергия, вырабатываемая генераторами, почти в три раза дороже, чем из сети. Даже если хлебная еда подорожает, она все равно будет в пределах 5-10%. Это будет в пределах 5-10%”, – заявил Дудченко в эфире телеканала “1+1”.

Он отметил, что за последний год средняя цена на хлеб в Украине выросла на 20-25%. Стоимость хлеба в Украине колеблется от 8 долларов (20 центов) до 40 гривен (1 доллар) в зависимости от сорта, веса и производителя.