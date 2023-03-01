Скандалы: Челябинский «Трактор» не доехал до Кубка Гагарина

Миллиардные транши из бюджета обернулись провалом в КХЛ

Ставящий перед собой амбициозные задачи челябинский «Трактор» провалил сезон КХЛ. Команда не смогла пробиться по итогам регулярного чемпионата в Кубок Гагарина и принять участие в розыгрыше главного трофея отечественного хоккея. Примечательно, что перед стартом турнира генеральный директор клуба Иван Савин публично озвучивал цели превзойти результаты предыдущего успешного сезона – «выйти в финал плей-офф и победить».

Более того, уже в январе текущего года, когда стало ясно, что «черно-белым» предстоит острая конкуренция за место в кубковой восьмерке от Восточной конференции, президент «Трактора», губернатор Челябинской области Алексей Текслер утверждал, что поставленных задач он не снимает. Тем не менее клуб с зарплатной ведомостью более чем 650 миллионов рублей отправляется в отпуск, хотя в розыгрыше Кубка Гагарина примут участие «Адмирал» и «Нефтехимик», тратящие на игроков вдвое меньше и считающиеся едва ли не «нищими» по меркам лиги. На этом фоне собеседники агентства озвучивают собственные суждения о причинах провала, причем акцентируют внимание как на спортивных, так и на управленческих нюансах. Эксперты говорят о «роли дружеских отношений с губернатором», мутных схемах финансирования спорта и откровенно абсурдных решениях, которые предшествовали провалу.

После выхода в финал Востока Кубка Гагарина в сезоне 2021-2022 челябинский «Трактор» провалил текущий чемпионат. По его итогам команда заняла 9-е место в конференции и досрочно выбыла из борьбы за трофей. Решить задачи не помогли ни стабильное финансирование, ни бравурные заявления руководства.

Уточним, до сезона в ходе пресс-конференции генеральный директор «Трактора» Иван Савин публично обозначил задачи. «Цель «Трактора» – улучшить прошлогодний результат. Выйти в финал Кубка Гагарина и победить», – сообщил функционер. Однако вскоре после начала турнира стало ясно, что на высокие позиции в таблице Востока команда претендовать не может. Поражения превалировали над победами, далеко не все новички оправдали ожидания, началась чехарда с голкиперами – за сезон на этой позиции успели сыграть 6 человек. Апофеозом стал выписанный из-за океана 34-летний экс-НХЛовец Эндрю Хэммонд, который покинул Челябинск спустя месяц и заявил о завершении игровой карьеры. К Новому году было очевидно, что пиком для «черно-белых» станет борьба за 8-е место.

Говоря о неудачных выступлениях, включая серии из пяти поражений подряд, представители клуба в качестве причин называли «проблемы с психологией» и «нехватку куража», а также заявляли о кредите доверия к главному тренеру Анвару Гатиятулину. Впрочем, к декабрю вопрос о смене наставника оказался на повестке дня. На такие меры в «Тракторе» однако не пошли, ограничившись лишь ротацией среди ассистентов.

Губернатор Алексей Текслер, одновременно занимающий президентский пост в клубе, в том же декабре заявил, что «впереди много матчей, а задача выхода в плей-офф не снимается». Кроме того, глава региона в беседе с «Известиями» заметил, что состав не соответствует занимаемому месту в хвосте таблицы, а потому «нужно обсуждать вопрос увеличения бюджета».

«Здесь есть интересный нюанс. Можно провести параллели с «Ак Барсом» из Казани, который тоже провалил первую часть сезона. Однако в те же дни в начале декабря в Татарстане пошли на радикальные меры и расторгли контракт с титулованным Олегом Знарком. Это встряхнуло одного из фаворитов. По итогам чемпионата «Ак Барс» стал первым на Востоке. В Челябинске Гатиятулина сохранили, хотя было заметно, что нити управления уже потеряны. Думаю, повлиял пункт в контракте (действует до 2024 года. – Прим. ред.) о неустойке в случае увольнения в сумме 100 миллионов. Платить ее не захотели, результат свидетельствует сам за себя. К прочему, как говорят, у наставника есть дружеские отношения с местным губернатором Алексеем Текслером. Это тоже могло сыграть роль», – делится суждениями источник агентства в федеральном пуле комментаторов матчей КХЛ.

На протяжении сезона наблюдатели, в том числе и представители клуба, также ссылались на кадровые потери после предыдущей успешной кампании. Действительно команду покинул ряд лидеров. В их числе легионеры: голкипер Роман Вилл, защитники Лоуренс Пилут и Ник Бэйлен (имеет гражданство Белоруссии и иностранцем не считается. – Прим. ред.), а также нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак, чей вклад в прежние достижения несомненен. Однако, как подчеркивают специалисты, все они ушли из клуба не за несколько дней до старта «регулярки», а еще весной, и стало быть, у менеджмента была возможность найти адекватную замену, тем более канадцы и американцы, в отличие от игроков из Европы, по-прежнему охотно едут в КХЛ.

«Это разговоры в пользу бедных. Еще в мае Савин говорил, что чехов в команде в этом году не будет из-за всем известных событий. Но для чего тогда в клубе существует селекционная служба, к слову, работающая не за копейки? Из-за рубежа взяли невнятного шведского защитника Адама Альмквиста, с которым потом расторгли контракт. Хэммонд – это вообще цирк. Конечно, это провал в работе», – говорит собеседник издания в хоккейном сообществе Южного Урала.

Примечательно, что в минувшей «регулярке» одними из лучших в составе «черно-белых» оказались помимо признанных лидеров – Антона Бурдасова, Теэму Пулккинена, Владимира Ткачева – нападающий Максим Шабанов со смехотворным по меркам КХЛ контрактом на 3 млн рублей (18 шайб + 13 передач), а также Никита Тертышный (8 голов + 21 ассист), чей договор также невелик – 18 млн. Больше Шабанова очков набрали только Ткачев (75 млн), Алексей Бывальцев (35 млн) и 80-миллионный Бурдасов.

Стоит отметить, зарплатная ведомость «Трактора» явно соответствует задачам не просто выхода в плей-офф, но и высоким целям, заявленным перед сезоном. Она составляет более 650 млн рублей, и это 5-й показатель на Востоке после «Ак Барса», «Авангарда», «Автомобилиста» и «Металлурга». В лиге челябинцы находятся на 8-й позиции. Для сравнения, в Кубке Гагарина сыграют «Адмирал» из Владивостока (335 млн), нижнекамский «Нефтехимик», череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо» (по 315 млн), минское «Динамо» (325 млн) и подмосковный «Витязь» (320 млн).

При этом «Трактор» относится к числу клубов, в немалой степени зависящих от вливаний из бюджета. За последние годы казна инвестировала в него несколько миллиардов рублей. Так, с учетом дополнительных траншей от спонсоров в 2021 году, по данным «Контур.Фокус», клуб использовал около 1,8 млрд рублей, а в 2019 и 2020 годах – около 1,5 млрд. При этом собственная чистая прибыль в 2021 году не достигла и 4 млн. В руководстве региона не раз говорили о курсе на отказ от бюджетного финансирования «Трактора», но большая часть его бюджета, включая зарплаты, по-прежнему формируется именно за счет казны.

Также стоит отметить, что на спорт высших достижений (а большую часть этих денег получает именно челябинский хоккейный клуб), как следует из бюджетных документов, в 2022 году в регионе направили более 3,26 млрд, в 2023 рассчитывают выделить свыше 2,65 млрд, а в 2024 – более 1,97 млрд рублей. При этом из всех спортивных команд Южного Урала лишь магнитогорский «Металлург», спонсируемый ММК, может похвастаться по-настоящему серьезными достижениями.

В конце 2020 года власти региона объявили о создании Фонда поддержки спорта Челябинской области, через который и должны были проходить бюджетные средства для клубов, в том числе для «Трактора». Также он должен контролировать использование спонсорской поддержки по договоренности с клубами. Возглавил эту структуру Пятрас Данилявичус, известный, как говорят собеседники издания в органах власти, Алексею Текслеру по совместной работе в Норильске. Последняя финансовая отчетность фонда датирована 2021 годом, где указано, что «пожертвования на уставную деятельность спортивных клубов и федераций», полученных из бюджетов, составили более 2,45 млрд рублей. Каких-либо промежуточных итогов финансовой деятельности структуры в 2022 году обнаружить не удалось, да и в целом организация, в состав совета которой, к слову, входят Иван Савин, а также замгубернатора Александр Богашов, ее особо не афиширует. При этом в июне прошлого года фонд учредил еще одну организацию – ООО «ФПС «Вода», специализирующееся на деятельности спортивных объектов. Генеральным директором «Воды» значится все тот же Данилявичус.

Однако судя по всему, даже появление фонда как оператора бюджетных средств на спорт, в том числе на «Трактор», с придатком в виде «Воды» вместо прежних траншей по госпрограммам особого эффекта не дало. В самом клубе итоги сезона пока не подводили (пресс-конференция с участием Ивана Савина и Анвара Гатиятулина намечена на 1 марта. – Прим. ред.), ограничившись кратким комментарием на официальных ресурсах с констатацией завершения сезона и обещанием: «Вернемся сильнее». Тем временем представители общественности Челябинска уже задаются вопросами эффективности использования средств.

«Лично мне не вполне понятно, почему бюджет вообще должен содержать бизнес. А хоккей, КХЛ, у нас именно бизнес. Здесь одна из причин проблем. Когда есть бизнес, то есть и бизнес-задачи. А тут какие могут быть задачи? Что касается фонда, на мой взгляд, это еще одна маскировка для манипуляций с деньгами. И в текущей ситуации это напоминает некий инструмент для вытягивания средств, иногда удачного, иногда нет. Давайте так. Если у нас в «Тракторе» почти любой игрок официально получает больше губернатора, то давайте его и сделаем губернатором», – иронически заключает общественник Яков Гуревич.

Оригинал материала: “Правда УРФО”