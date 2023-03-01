Грету Тунберг задержали во время акции протеста против ветряных электростанций

Норвежская полиция задержала шведскую активистку Грету Тунберг во время акции протеста против строительства и эксплуатации ветряных электростанций на территории проживания коренных народов.

Акция протеста проходила в Осло, информирует норвежская телерадиокомпания NRK, передает ТАСС.

Тунберг оказалась в числе задержанных активистов, которые блокировали несколько зданий министерств в правительственном квартале в поддержку местных оленеводов, требующих демонтировать турбины, считая, что их шум отпугивает животных тем самым «нарушаются многовековые традиции».

Экоактивисты выходят на протесты в Осло с 23 февраля, за это время они смогли заблокировать несколько зданий.

Ранее Верховный суд признал незаконным эксплуатацию двух ветряных электростанций, построенных в Центральной Норвегии в губернии Треннелаг.

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