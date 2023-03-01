В Киеве власти решили переименовать музей Пушкина
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Киевский музей Пушкина решено переименовать в «Усадьбу на Кудрявке», сообщили в городской военной администрации.
Также будут изменены названия филиалов этого заведения культуры. Так, Музейно-выставочный центр современного искусства станет просто Музейно-выставочным центром, передает ТАСС.
Напомним, ранее в центре Киева снесли памятник русскому поэту в рамках «войны с памятниками». Его назвали символом «русского мира». Всего за прошлый год было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, девять – Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.
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