Доктор Мясников объяснил нюансы потребления малых доз алкоголя

При употреблении алкоголя в малых объемах можно улучшить свое здоровье, но это действует не для всех, поскольку алкоголь – это яд, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Исследования ученых показали, что алкоголь может стать как причиной смерти человека, так и уменьшить риски его смерти, сообщил Мясников в своем Telegram-канале.

При этом важна именно безопасная доза алкоголя, она составляет примерно 14 граммов чистого спирта в день, что примерно 45 мл крепкого алкоголя, либо бокал вина в 150 мл, или же кружка пива в 360 мл.

При этом для ряда категорий людей не может быть безопасной дозы алкоголя, предупредил врач. К таким относятся беременные, больные гепатитом, с заболеваниями поджелудочной железы, а также люди с алкоголизмом.

Есть и ряд людей с ферментом альдегиддегидрогеназа-2 в крови, у них после потребления малых доз алкоголя начинает краснеть и «гореть» лицо, им также противопоказано употребление алкогольных напитков в принципе.

—