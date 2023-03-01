Гладкая, как попка младенца: что сделала со своим лицом помолодевшая до нельзя Гузеева

63-летняя звезда

телешоу “Давай поженимся” Лариса Гузеева с удовольствием отдохнула в

теплом Израиле. Там же ее поймали рядом с миграционным центром. Возможно, актриса

оформляла паспорт излюбленного российскими звездами государства. В социальных

сетях она резко опровергла любые слухи об эмиграции, заявив, что просто оправилась

отдыхать с любимым мужем.

В любом случае, что

поездка пошла звезде на пользу. Вернувшись в Москву, телеведущая столкнулась с

новой волной осуждения. Скептики стали обвинять Гузееву в злоупотреблении

Фотошопа и обработки фотографий. Теперь и этим слухам пришел счастливый конец.

В центре

обсуждения новая фотография Ларисы Гузеевой. Увидев кадр, поклонники пришли в

шок — что сделала со своим лицом помолодевшая до нельзя ведущая? Она

опубликовала два кадра — лицо с обработкой в Фотошопе и лицо без каких-либо

фильтров. Результаты потрясающее — разница между фото минимальная.

Так телезвезда

ответила на все претензии, показав в какой шикарной форме находится.

Теперь точно никто не сможет сказать, что Лариса Гузеева обманывает своих поклонников.

Даже в 63 года лицо может быть гладким, как попка младенца!