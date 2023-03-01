Цены на российский газ для Молдовы к марту снизятся до $1,012

По словам Вадима Чебана (глава “Молдовагаз”), предварительная цена российского газа в Молдавии на март составит 1012 долларов за 1 тысячу кубометров. Это на 42% меньше, чем в феврале.

Чебан заявил в Telegram, что мартовская закупочная цена природного газа, поставляемого ПАО “Газпром” в Молдову, составит $1.011,73 за 1 тыс. кубометров. Эта цена включает теплотворную способность.

В настоящее время в Молдове объявлено чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом в стране и ростом цен на энергоносители. Кишинев вновь закупил электроэнергию у “Интер РАО”, российской компании, расположенной в Приднестровье. Он приостановил все коммерческие отношения с “Интер РАО” 1 ноября.

Молдовагаз” поставляет Приднестровью необходимый объем “голубого топлива”. Однако Молдова использует свои накопленные запасы газа (более 200 миллионов кубометров).

В октябре 2021 года молдавские власти достигли соглашения с “Газпромом” о продлении контракта на поставку газа в их республику при условии, что “Молдовагаз” проведет аудит задолженности компании. По данным “Газпрома”, “Молдовагаз” нарушил платежные обязательства, а также условия соглашения об урегулировании исторического долга.