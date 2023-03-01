 

Цены на российский газ для Молдовы к марту снизятся до $1,012

01.03.2023, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам Вадима Чебана (глава “Молдовагаз”), предварительная цена российского газа в Молдавии на март составит 1012 долларов за 1 тысячу кубометров. Это на 42% меньше, чем в феврале.

Чебан заявил в Telegram, что мартовская закупочная цена природного газа, поставляемого ПАО “Газпром” в Молдову, составит $1.011,73 за 1 тыс. кубометров. Эта цена включает теплотворную способность.

В настоящее время в Молдове объявлено чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом в стране и ростом цен на энергоносители. Кишинев вновь закупил электроэнергию у “Интер РАО”, российской компании, расположенной в Приднестровье. Он приостановил все коммерческие отношения с “Интер РАО” 1 ноября.

Молдовагаз” поставляет Приднестровью необходимый объем “голубого топлива”. Однако Молдова использует свои накопленные запасы газа (более 200 миллионов кубометров).

В октябре 2021 года молдавские власти достигли соглашения с “Газпромом” о продлении контракта на поставку газа в их республику при условии, что “Молдовагаз” проведет аудит задолженности компании. По данным “Газпрома”, “Молдовагаз” нарушил платежные обязательства, а также условия соглашения об урегулировании исторического долга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / Скандалы: «Газпром» заворачивает вентиль

17.12.20 / Скандалы: Мертвые души вырастили «Акацию» и «Сирень»

31.03.22 / Мнение: Гонка на время

06.07.21 / Анна Винтур, Маргарет Куэлли в свадебном платье, Кароль Буке и другие на показе Chanel

14.11.20 / В Великобритании пройдёт референдум о вступлении в Евросоюз

12.02.22 / Мнение: О последнем отсчёте… Нам осталось лишь 48 часов?

12.10.22 / Мнение: Всё идёт по плану™

22.07.22 / Wirtualna Polska – польские активисты выступают против размещения флагов Украины на городском транспорте

03.07.22 / Мнение: Внушительный ответ

13.08.20 / Иди Амин: харизматичный убийца (18+)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика