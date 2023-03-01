На международном чемпионате барист в Бельгии победил кофе три-в-одном

Прошедший в феврале международный чемпионат среди барист в бельгийском Антверпене завершился сенсацией. Чемпион приготовил кофе три-в-одном и поразил судейский состав.

Тонкий вкус, баланс кислотности и сладости вместе с великолепным латте-артом не оставил ни одного члена жюри равнодушным. Лишь после объявления победителя была раскрыта тайна уникального вкуса – судьям был представлен растворимый кофе в пакетике.

Марка кофейного ноу-хау не была раскрыта, однако чемпион поделился тонкостями своего творения. По его словам, в таинственном пакете была лишь отборная робуста с полей бразильской провинции Ла-Пампа, лучшее сухое молоко, синтезированное в лабораторных условиях, и сахар с полей Краснодарского края.

– Чемпионство в международном конкурсе от Speciality Coffee Association – это «Оскар» от мира кофе. Я благодарен моей семье и всему судейскому контингенту за возможность принять участие в этом мероприятии, – сообщил победитель Мирзо Джумаев, шеф-бариста кафе Savarma в Душанбе.

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