 

На международном чемпионате барист в Бельгии победил кофе три-в-одном

01.03.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прошедший в феврале международный чемпионат среди барист в бельгийском Антверпене завершился сенсацией. Чемпион приготовил кофе три-в-одном и поразил судейский состав.

Тонкий вкус, баланс кислотности и сладости вместе с великолепным латте-артом не оставил ни одного члена жюри равнодушным. Лишь после объявления победителя была раскрыта тайна уникального вкуса – судьям был представлен растворимый кофе в пакетике.

Марка кофейного ноу-хау не была раскрыта, однако чемпион поделился тонкостями своего творения. По его словам, в таинственном пакете была лишь отборная робуста с полей бразильской провинции Ла-Пампа, лучшее сухое молоко, синтезированное в лабораторных условиях, и сахар с полей Краснодарского края.

– Чемпионство в международном конкурсе от Speciality Coffee Association – это «Оскар» от мира кофе. Я благодарен моей семье и всему судейскому контингенту за возможность принять участие в этом мероприятии, – сообщил победитель Мирзо Джумаев, шеф-бариста кафе Savarma в Душанбе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / Жители Новомосковска хотят вернуть городу историческое название Сталиногорск

11.06.21 / Простая, но очень вкусная подлива на основе фарша. Как сделать ее густой

04.11.22 / Сергей Собянин: В наши дни столица и москвичи делают все для победы

21.08.20 / Регина Тодоренко возвращается в шоу “Орел и решка” вместе с Настей Ивлеевой

20.04.21 / «Газпром» провёл газ в родную деревню Адольфа Гитлера

21.06.22 / Неадекватная пассажирка устроила скандал в самолете

23.11.22 / Жители села на Урале собрали спутник Starlink

28.06.22 / Скандалы: «Мы живем чужой жизнью»

18.02.23 / От морщин – ретинол? Какие есть натуральные альтернативы, которые дадут схожий эффект

14.06.22 / Сербы не поддаются антироссийскому давлению Запада, потому что помнят Югославию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика