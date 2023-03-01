Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отсутствии боеспособной армии для защиты страны

Бундесвер не сможет защитить Германию, если будет введено военное положение, так как у него слабая материальная база и недостаточно персонала, сообщил министр обороны страны Борис Писториус.

По его словам, у Германии нет вооруженных сил, которые обороноспособны, передает РИА «Новости».

Он добавил, что страна должна вложить большие средства в модернизацию армии, так как Германия имеет обязательства перед другими членами НАТО. Пробелы необходимо заполнять, возникшие за последние 30 лет, отметил политик.

Среди недостатков были названы нехватка квалифицированного персонала, техники и вооружения, все это необходимо пополнять после отправок на Украину.

Ранее сообщалось, что Германия поставила на Украину две системы ПВО – Skynex и Skyranger, оставив небо Берлина без защиты.

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