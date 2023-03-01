Советник Пушилина: Опытные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов

Наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска (Бахмут) потеряли до 70% личного состава, сейчас их доукомплектовывают, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, ВСУ уже потеряли до 70% личного состава, и их вывели на доукомплектование, и если Киев будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это опять будет тероборона, которую отправляют на убой, передает ТАСС.

Советник врио главы ДНР также отметил грамотную работу российских сил на Артемовском направлении и выразил уверенность, что Артемовск в ближайшее время падет.

Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.

Напомним, украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».

—