 

Лавров заявил главе МИД Турции о возможности продления зерновой сделки только с учетом интересов России

01.03.2023, 17:04, Новости дня
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Продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу на полях совещания глав МИД Группы двадцати.

Министр указал, что при обсуждении продления пакетного соглашения по зерну необходимо учитывать интересы российских производителей в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее сообщалось, что Турция и ООН ждут от Запада обнародования гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки с целью продления «зерновой сделки».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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