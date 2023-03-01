Ладан, огурец и шиповник: естественные способы избавления от шрамов

Известно, что шрамы украшают настоящего мужчину. Но что делать женщинам, которые хотели бы избавиться от таких косметологических дефектов. Предлагаем вам эффективные, доступные каждому простые способы навсегда избавиться от шрамов и различного рода потемнений кожи.

Использование огурца

Содержащиеся в огурце микроэлементы обладают выраженным противовоспалительным эффектом. Именно поэтому лосьон или огуречная маска могут не только убрать покраснения, но и избавить от шрамов на теле и лице. В домашних условиях можно приготовить простейшую маску, которая будет эффективна в устранении имеющихся косметологических дефектов. Для этого потребуется один очищенный огурец и столовая ложка греческого йогурта. Мякоть огурца нужно перемолоть в блендере до состояния пюре, смешать с йогуртом и нанести на пораженные участки тела. Будет достаточно 10 минут, что позволит после нескольких процедур заметить существенное улучшение состояния кожи.

Эфирное масло ладана

Эфирное масло обладает противовоспалительным эффектом, помогая устранить сухость кожи. Также такие косметологические средства на основе эфирного масла используются для омоложения кожи, уменьшения растяжек и избавления от шрамов.

Масло семян шиповника

Приготовить простейшее средство для избавления от шрамов не составит какого-либо особого труда. Необходимо смешать масло ладана с маслом семян шиповника. Это позволит получить омолаживающую маску для лица, которая эффективно избавляет от шрамов. Полученный состав богат различными антиоксидантами и жирными кислотами, что позволяет вылечить обезвоженную и поврежденную кожу. Приготовленное масло с легкостью впитывается, не оставляя после себя жирных следов.

Яблочный уксус

Чтобы приготовить простейшее средство от шрамов, нужно будет развести одну часть яблочного уксуса в четырех частях воды. Затем на поврежденную кожу наносят полученный состав ватным тампоном. Это прекрасное средство от солнечных пятен и шрамов с ожогами. Если кожа жирная или склонна к акне, можно в полученный состав добавить немного куркумы или какао, которые позволяют снять воспаление.

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Гель алоэ вера

Гель из растения алоэ вера – это отличное средство для уменьшения рубцов. Это косметологическое средство, которое обладает выраженным осветляющим эффектом. Нужно лишь помнить, что для того, чтобы добиться максимального эффекта, нужно использовать гель из только что сорванных листьев алоэ вера. Такое средство уменьшает гиперпигментацию, придает коже молодо выглядящий вид и уменьшает рубцовые ткани.

Лимонный сок

Еще одно средство для избавления от шрамов — это лимонный сок. Он обладает выраженным отбеливающим эффектом, а в сочетании с солнцем может осветлить даже темные участки. С алоэ вера лимонный сок творит настоящие чудеса, он не только позволяет избавиться от шрамов, но и в качестве маски для лица освежает кожу, быстро насыщая ее влагой, витаминами и различными полезными микроэлементами.

Оливковое масло

Оливковое масло первого отжима известно своей способностью быстро заживлять раны и делать менее заметными шрамы. Все, что нужно будет сделать, — это нанести на пораженный участок небольшое количество оливкового масла и оставить его на ночь. Это отличное средство для увлажнения кожных покровов, которое возвращает лицу естественный сияющий вид.

Пчелиный мед

Мед богат различными аминокислотами и витаминами, восстанавливая поврежденные клетки кожи. Можно намазать шрам и пораженный участок кожи небольшим количеством меда, после чего следует позагорать на солнце час-полтора. Это позволяет обесцветить хорошо заметные шрамы, ускоряя регенерацию клеток и избавляя от таких косметологических дефектов.