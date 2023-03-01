Большие планы, глубокие эмоции: почему “старые души” всегда страдают в жизни гораздо больше “молодых”

Наверняка ни у кого не вызовет удивления то, что маленький ребенок не будет настолько впечатлителен и раним, как взрослый человек. По такому же принципу распределяются страдания между молодыми и старыми душами. Молодые только начинают свой путь, они экспериментируют, в то время как старые вынуждены тянуть за собой негативный опыт прошлых жизней и исправлять ошибки. Именно поэтому чем больше возраст души, тем тяжелее приходится человеку в этом мире.

Эмпатия и глубокие эмоции

Человек со “старой душой” более эмпатичен. А это означает, что он близко к сердцу принимает чужую боль, всячески старается помочь попавшему в беду или тяжелую жизненную ситуацию другому человеку. Нередко приходится жертвовать своими интересами, а также тратить свои бесценные и такие необходимые ресурсы.

Глубокий смысл

“Старые души” ищут во всем более глубокий смысл. Человек априори не может быть легкомысленным и поверхностным, поскольку ему уже приходилось переживать негативные моменты и он понимает, какую цену нужно платить за несвоевременную реакцию. Поэтому в этой жизни он пытается ничего не упустить и в каждом нюансе способен искать причинно-следственную связь или подвох (даже в тех мелочах, которые действительно ничего не значат).

Преданность идеям и ценностям

Люди со “старыми душами” знают цену всему происходящему. Они понимают значение принципов, они не могут отказаться от своей идеи, не готовы быстро менять свое мнение и предубеждение. Для существуют понятия верности и преданности, а также табу на некоторые вещи.

Такого человека сложно и порой даже невозможно переубедить, если речь идет о принципиальных для него вещах. Он не может просто махнуть рукой и кардинально изменить свои планы только потому, что предыдущее занятие ему надоело или изменилась его точка зрения. “Старые души” — это хранители ценностей и защитники идей.

Духовная сторона важнее материального аспекта

Людям со “старыми душами” приходится страдать из-за того, что для них духовная составляющая является более значимой, чем материальный аспект. Именно поэтому их часто обманывают, лишают того, что им принадлежит. Однако люди не воспринимают это как страдание (хотя внешне это выглядит именно так), они принимают любой исход с благодарностью только потому, что их душа и совесть чисты.

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Мудрость не по возрасту

Очень часто люди со “старыми душами” мудры не по годам. Они могут быть более трудолюбивыми, усидчивыми, ответственными и пр. по сравнению со своими сверстниками. Как известно, человеку, который все понимает и осознает, приходится в жизни намного сложнее чем тем, кто чувствует себя наивным ребенком.

Стремление к улучшению мира

“Старые души” видели многое, также многое в жизни переживали. Негативного опыта им хватило на несколько веков, поэтому они хотят изменить жизнь к лучшему. Как уже было сказано, таким людям приходится возвращаться к прошлым ошибкам, они это очень сильно переживают (пусть даже подсознательно). Именно поэтому им так хочется предостеречь от ошибок других, сделать так, чтобы в мире было меньше зла и страданий.

Большие планы

Уже упоминалось о том, что человек со “старой душой” не может быть поверхностным. Он не живет сегодняшним днем, а мечтает о будущем и строит грандиозные планы. Таким людям сложно найти себе партнера, поскольку им нужны только серьезные отношения. Им нелегко определиться с работой, поскольку ею они могут заниматься только по призванию. Это люди планирования, порядка, дисциплины и ответственности.

Справедливость

Наверняка “старые души” повидали на своих веках много несправедливости. И неважно, поступали они не справедливо по отношению к другим или сами стали ее жертвой. Все равно в этой жизни они стремятся добиться справедливости. А как известно, далеко не все хотят бороться вместе с ними, поэтому “старым душам” приходится много страдать.