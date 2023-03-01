Не день, а праздник какой-то – Личное мнение
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Сегодня произошло только три значимых события в светской жизни, и все они связаны с Павлом Прилучным.
Ну, отчасти связаны. На самом деле они, конечно же, связаны с женщинами Павла.
Фото: Соцсети
Во-первых, сегодня отмечает 34 года Агата Муципуциевна. Во-вторых, сегодня же отмечает 37 лет Мирослава Карпович.
И в-третьих, Зепюр Брутян всем показала живот.
Не знаю, то ли поздравить девчонок захотела, то ли просто не подумала о совпадении чисел. А может, и вовсе не знает, какой сегодня у девчонок праздник?
Ах, да — Зепюр 27 лет. Ну, всех возраст назвала, вот и про Брутян нужно упомянуть, чтобы честно было.
Кто и в каком настроении встретил первый день весны, можно только предполагать. Зепюр счастлива. Агата печальна. Мирослава занята своими делами.
В центре всего это, конечно, Павлик. Позвонит ли он поздравить Агату? А мадам Карпович? Это мы с вами не узнаем, зато он уж точно рад за Зепюр.
А вы делали подарки бывшим мужа?
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Источник: Лена Миро
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