 

Не день, а праздник какой-то – Личное мнение

01.03.2023, 16:46, Разное
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Сегодня произошло только три значимых события в светской жизни, и все они связаны с Павлом Прилучным.

Ну, отчасти связаны. На самом деле они, конечно же, связаны с женщинами Павла.


Фото: Соцсети

Во-первых, сегодня отмечает 34 года Агата Муципуциевна. Во-вторых, сегодня же отмечает 37 лет Мирослава Карпович.

И в-третьих, Зепюр Брутян всем показала живот.

Не знаю, то ли поздравить девчонок захотела, то ли просто не подумала о совпадении чисел. А может, и вовсе не знает, какой сегодня у девчонок праздник?

Ах, да — Зепюр 27 лет. Ну, всех возраст назвала, вот и про Брутян нужно упомянуть, чтобы честно было.

Кто и в каком настроении встретил первый день весны, можно только предполагать. Зепюр счастлива. Агата печальна. Мирослава занята своими делами.

В центре всего это, конечно, Павлик. Позвонит ли он поздравить Агату? А мадам Карпович? Это мы с вами не узнаем, зато он уж точно рад за Зепюр.

А вы делали подарки бывшим мужа?

Источник: Лена Миро


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