 

Для тестирования OnePlus 11 блогер воспользовался огнем и ножом

01.03.2023, 16:28, Разное
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Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон протестировал один из новейших смартфонов 2023 года OnePlus 11 на прочность.
Сначала блогер проверил экран устройства на устойчивость к царапинам. После использования инструмента с 6 уровнем прочности на стекле начали образовываться заметные бороздки. Это обычный результат для телефонов с экранами Gorilla Glass Victus, которым также оснащен флагман OnePlus.

Также блогер ножом поскреб защиту камеры OnePlus 11 и стекло задней крышки. Они выдержали испытание – на поверхностях не было обнаружено царапин.

Высокую устойчивость к нагреву продемонстрировал экран новинки. Защитное стекло и матрица не были повреждены нагреваясь от пламя зажигалки в течение 50 секунд. Обычно на других устройствах за этот промежуток времени на экране появились черные выгоревшие пятна.

В конце Нельсон провел свой знаменитый тест на изгиб. Он трижды пытался согнуть телефон пополам голыми руками, но потерпел неудачу. OnePlus 11 не сломался, не погнулся и не потерял свою функциональность. Треснула только задняя крышка и защитное стекло получило серьезные трещины из-за нарушения предела упругости.

Нельсон высоко оценил прочность OnePlus 11 и был особенно впечатлен улучшением качества по сравнению с предыдущими поколениями.


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