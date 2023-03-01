 

Мнение: Журналист из США съездил в Крым

01.03.2023, 16:20, Разное
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Журналист американского телеканала NBC Кейр Симмонс съездил в Крым. Посколько самолеты в Крымсейчасне летают, Симмонс приехал в Крым через Крымский мост. И сделал репортаж о том, как живут крымчане.

Крымчане рассказали амеикансому журналисту, что считают себя русскими и готовы защищать Крым с оружием в руках.

И этот репортаж показал NBC.  Потому что в США свобода слова?

К слову, Кейр Симмонс – это тот самый американский журналист, который в 2021 году, перед встречей президентов США и России в Женеве, взял интервью у Владимира Путина.

Интересно, журналиста телеканала NBC Кейра Симмонса на Украине уже включили в список «Миротоворца»? Уже начали писать, что Кейра Симмонса завербовало ФСБ и в Крыму он снимал ряженных крымчан?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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