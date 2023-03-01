Скандалы: Ответа не будет

Зарубежные клиники усложнили прием пациентов из России

Немецкие госклиники в последнее время ужесточили прием пациентов-россиян. Прямого «нет» как правило не озвучивают: отношение выражается в невозможности дождаться своей очереди, отсутствии русскоговорящих операторов, необходимых формуляров. Происходящее затронуло даже фонд Константина Хабенского, с которым детская больница Техаса прервала сотрудничество без объяснения причин.

Какие страны из-за недоступности Германии, Швейцарии и США становятся новыми центрами медицинского туризма для россиян — в материале «Компании».

Негласный запрет

Клиники ФРГ и США, ранее активно активно принимавшие на лечение пациентов из России, до минимума снизили прием «владельцев красных паспортов». Об этом узнал портал «Медвестник». Издание ссылается на информацию компаний, организующих подобные поездки, а также страховых фирм и благотворительных фондов.

С пациентами из России прекратил работу ряд государственных и университетских клиник в Германии, заявила CEO сервиса TopMedClinic Виктория Сандалюк. Причем ультиматум, судя по всему, негласный: заявки от россиян продолжают принимать, однако добиться положительного ответа практически невозможно. Эксперт связывает это с появлением негласного правила, предписывающего оставлять заявки граждан РФ «на потом».

О том, что немецкие медучреждения больше не ориентируются на пациентов из России, свидетельствует и отказ от русскоговорящих операторов. При этом в публикации не уточняется, идет ли речь о массовом отказе или о зафиксированных разовых случаях.

Госклиники Германии, включая «Шарите» (одна из крупнейших больниц в Европе), больше не выдают медприглашения россиянам, говорит и основатель сервиса «Клиники Германии» Максим Рыков. В самих клиниках, с его слов, указывают на отсутствие в системе нужных формуляров. Последнее может указывать на то, что выбранный подход — целенаправленная политика государства.

Лазейка для обеспеченных

Некоторые пути получения медуслуг в ФРГ у россиян все же остаются, однако влекут за собой дополнительные траты. Можно попытаться прибегнуть к услугам медицинского агентства, расположенного в том же городе, где и клиника, в которой заинтересован гражданин РФ. Если агентство возьмет клиента в работу, его шансы быть принятым на лечение возрастают. Но это опция для обеспеченных: в Мюнхене данная услуга, к примеру, стоит примерно 750 евро.

О том, что в немецкие госклиники россиянам путь заказан, говорит и Елена Солопова, гендиректор представительства провайдера медстрахования Madanes на территории России и СНГ. В беседе с «Медвестником» она ссылается на разговор с крупным игроком медицинского рынка. Последний заявил, что официального отказа в приеме россиянам озвучивать не станут, однако в процессе оформления могут возникнуть непреодолимые сложности.

О сложностях с отправкой пациентов за рубеж сообщили и в благотворительном фонде Константина Хабенского. Раньше организация каждый год посылала лечиться за границу детей, нуждающихся в проведении лазерной абляции эпилептических очагов. Но с прошлого года Texas’s Children Hospital (США) прервала совместную работу с фондом. Российская сторона возможной причиной таких действий называет финансовые опасения, связанные в том числе с невозможностью совершения транзакций из РФ.

Рост цен и новые направления медицинского туризма

Впрочем, не только немецкая и американская сторона способствуют снижению медицинского туризма. Влияют и внешние обстоятельства, включая удорожание авиабилетов и отсутствие прямых рейсов из РФ. Получить медицинскую визу в ФРГ также стало сложнее: на это уходит больше дней, а клиентов просят подтвердить наличие дохода вне Белоруссии или РФ.

Все эти факторы смещают фокус медицинского туризма на новые направления. Если раньше в фаворе у россиян были ФРГ, Швейцария и Израиль, то теперь из старожилов остался только Израиль, а новыми популярными направлениями стали Турция и Корея.

Судя по всему, год, прошедший с момента начала СВО, заставляет клиники отказаться от прежних принципов. Еще в 2022-м многие компании, связанные с медицинским бизнесом, отмечали, что право на лечение — неотъемлемое право каждого гражданина, и вводить какие-то санкции в этом сегменте неэтично и неуместно. Об этом, например, говорил руководитель сети немецких диализных центров Fresenius Стефан Штурм. «Если бы речь шла о холодильниках, джинсах или гамбургерах, решение было бы очевидным», — комментировал он решение о продолжении работы в РФ. Своим приоритетом обеспечение доступности лекарств в России называла и французская фармкомпания Servier.

Лилиана Набиуллина

Оригинал материала: “Компания”