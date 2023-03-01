 

Наемники получили возможность лечиться бесплатно в военных учреждениях

01.03.2023, 15:30, Новости дня
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Российское правительство утвердило постановление, согласно которому добровольцы смогут получать бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских частях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, согласно постановлению, участники добровольческих формирований, а их в РФ немало, смогут получать квалифицированную бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях, передает ТАСС.

По словам премьера, необходимо продолжать эффективную работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, а также уделять пристальное внимание доведению до всех участников специальной военной операции (СВО) и их семей принятых мер соцподдержки. «Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек», — подчеркнул глава кабмина.

Ранее российских лидер Владимир Путин заявил, что рассматривается вопрос об установлении одинаковых защитных мер и социальных гарантий для российских военных и бойцов ЧВК. Президент заявил, что права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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