 

Мишустин: Работа по созданию Фонда по поддержке семей погибших участников СВО началась

01.03.2023, 15:20, Новости дня
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Работа по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась, все поручения даны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО, также поможет им пройти обучение и переподготовку, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата сообщил, что Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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