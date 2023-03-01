Мишустин: Работа по созданию Фонда по поддержке семей погибших участников СВО началась

Работа по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась, все поручения даны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО, также поможет им пройти обучение и переподготовку, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата сообщил, что Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.

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