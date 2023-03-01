Мишустин: Работа по созданию Фонда по поддержке семей погибших участников СВО началась
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Работа по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась, все поручения даны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО, также поможет им пройти обучение и переподготовку, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата сообщил, что Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет