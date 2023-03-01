 

Правительство упростило механизм оформления помощи мобилизованным и их семьям

01.03.2023, 15:25, Новости дня
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Оформление соцподдержки мобилизованным и их семьям планируется проводить с помощью электронного взаимодействия между ведомствами, сообщил премьер Михаил Мишустин.

Правительство упростило оформление региональных мер социальной поддержки для мобилизованных и членов их семей, сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Региональные органы власти смогут получать данные о факте мобилизации с помощью электронного взаимодействия ведомств, чтобы россиянам не приходилось предоставлять документы.

Также глава правительства сообщил о постановлении, дающем возможность участникам добровольческих формирований получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях.

Там им могут предоставить лекарства и медицинские изделия. Такое решение, указал Мишустин, позволит сгладить организационные процессы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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