Правительство упростило механизм оформления помощи мобилизованным и их семьям
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Оформление соцподдержки мобилизованным и их семьям планируется проводить с помощью электронного взаимодействия между ведомствами, сообщил премьер Михаил Мишустин.
Правительство упростило оформление региональных мер социальной поддержки для мобилизованных и членов их семей, сказал Мишустин, передает РИА «Новости».
Региональные органы власти смогут получать данные о факте мобилизации с помощью электронного взаимодействия ведомств, чтобы россиянам не приходилось предоставлять документы.
Также глава правительства сообщил о постановлении, дающем возможность участникам добровольческих формирований получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях.
Там им могут предоставить лекарства и медицинские изделия. Такое решение, указал Мишустин, позволит сгладить организационные процессы.
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