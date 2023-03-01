 

Экономия времени при ежедневных поездках по БКЛ составит до 35-45 минут – Собянин

01.03.2023, 15:20, Разное
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Пассажиры будут экономить на поездках до 45 минут в день. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Так, время в пути от “Рижской” до “Сокольников” сократится в 5,5 раза – с 17 до трех минут. А добраться от “Варшавской” до аэропорта Внуково может будет за 40 минут вместо прежних 80, уточнил Собянин.

Значительно сокращается время поездки от “ЦСКА” до “Авиамоторной”. Если раньше пассажирам приходилось тратить на этот маршрут 48 минут, то теперь время поездки сокращается до 22 минут.

А путь от “Каширской” до “Университета” теперь займет 26 минут вместо 45, написал градоначальник.

“Кроме того, за счет существенного снижения нагрузки на другие линии положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры московского метро”, – подчеркнул Собянин.

БКЛ – один из крупнейших проектов подобного рода в мире. На линии протяженностью 70 километров открыта 31 станция.


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