 

Подростков, задержанных по делу ЧВК «Рёдан», будут судить по статье о наёмничестве

01.03.2023, 15:33, Разное
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Подросткам, задержанным по делу частной военной компании «Рёдан», грозят сроки до 10 лет по статье о наёмничестве.

В Госдуме сообщили, что злоумышленников будут судить «по всей строгости», поскольку они нарушили уголовную статью. Депутат Ирина Яровая напомнила, что в России запрещены ЧВК и наёмничество, поэтому и организаторам, и рядовым участникам группировки придётся отвечать по закону.

– В уголовном кодексе чётко предусмотрена ответственность за наёмничество и тем более за организацию частных военных компаний, – сказала она. – У нас не Франция и не Америка, где частникам разрешают владеть и армиями, и больницами, и телеканалами, и чем угодно. Американцы скоро опять людей начнут продавать и покупать, не зря у них темнокожие бунтуют. Вообще крах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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