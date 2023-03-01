Чувства в разгаре: любовный гороскоп на март-2023

Март месяц будет достаточно насыщенным в плане различных астрологических событий и это оказывает большое влияние на любовь и романтические отношения всех знаков зодиака.

Сатурн входит в знак Рыб 7 марта. Это оказывает большое влияние на духовные аспекты нашей жизни.

Плутон переходит в знак Водолея 23 марта, что приведет к изменению совершенно всех аспектов жизни, в том числе и любви.

Когда Плутон и Сатурн войдут в новые знаки зодиака, то все сразу же начинает меняться. В марте вы начинаете понимать то, что нет четкого направления вашего движения в определенном направлении. Вот чего стоит ожидать каждому знаку зодиака, согласно любовному гороскопу.

Романтические даты месяца

В четверг 2 марта Меркурий входит в знак Рыб, обращая взоры к более эзотерической и духовной сфере. В жизни появится безусловная любовь. Однако, стоит помнить о том, что нужно установить определенные границы.

Во вторник 7 марта будет полнолуние в Деве. Это указывает на то, что происходит исцеление, которое вы совершили в конце августа.

В субботу 11 марта астероид Юнона, управляющий браком, переходит в знак Тельца как раз перед тем, когда Венера входит в этот знак.

Это обеспечивает более стабильное и мягкое начало для тех отношений, которые переходят в определенный период стабильности и передышки для знаков зодиака, которые больше ссорятся, чем действуют с любовью.

В четверг 16 марта Венера возвращается в знак Тельца. Она приносит определенную легкость в отношения. Нужно научиться легко справляться с любыми критическими вопросами.

В воскресенье 19 марта Меркурий переходит в знак Овна. Можно использовать это, чтобы продвинуться вперед и создать больше возможностей для общения. Нужно набраться терпения.

В понедельник 20 марта Солнце переходит в знак Овна, когда в северном полушарии начнется весеннее равноденствие.

Это начало астрологического нового года, именно поэтому, сейчас пришло время начать осуществлять свои планы и мечты.

В четверг 23 марта Плутон из Козерога переходит в знак Водолея. Это позволяет привнести в жизнь определенную свободу.

В субботу 25 марта Марс входит в знак Рака. Нужно постараться научиться доверять своему сердцу.

Овен

Марс, который находится в Близнецах с августа 2022 года, может вызывать определенные проблемы и разногласия в отношениях. Однако, к конце марта все поменяется и можно ожидать активации семейного и домашнего сектора.

Телец

В марте нужно уделить достаточно времени работе над собой, поскольку именно сейчас происходит активирование сектора интимности.

Это может принести пикантное свидание и дает возможность восстановить физическую связь с давним партнером.

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Близнецы

В марте появится хорошая возможность избавиться от всех проблем в отношениях, которые преследуют вас еще с прошлого года.

Нужно постараться больше доверять своим чувствам и интуиции и все сразу же изменится.

Рак

В марте месяце могут активизироваться романтические отношения. Однако, очень важно с самого начала выстроить определенные границы и обозначить то, что для вас будет лучше. Не стоит жертвовать одной сферой вашей жизни ради другой.

Лев

В марте месяце появится хорошая возможность отказаться от определенных ограничений, которые мешали нормально жить. Стоит ожидать просто удивительных изменений, которые повлияют на романтику.

Дева

Пришло время что-то поменять в своей жизни и отказаться от того, что было ранее. Вы можете испытать большую близость и привязанность с любимым человеком.

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Весы

В марте месяце вы точно сможете получить романтический импульс. Сейчас грядут новые начинания и перспективы в жизни. Вы должны продолжать принимать подарки судьбы каждый день.

Скорпион

В марте месяце можете ожидать пересмотрения соглашений, которые вы заключили ранее, чтобы получить желаемое. Если вы одиноки, то можете встретить любимого человека, с которым можно будет построить серьезные отношения.

Стрелец

Скоро в жизни все станет серьезнее и вместе с тем веселее. В этом месяце можно будет построить довольно прочные отношения. Важно будет все, что касается любви и семьи. Однако, при этом не стоит переусердствовать.

Козерог

Март месяц будет просто наполнен романтикой. Вы сможете извлечь уроки, которые предоставляет нам жизнь.

Водолей

В марте месяце вы сможете построить серьезные отношения со своим партнером. Это может быть совместное проживание или даже брак. Однако, важно научиться правильно расставлять приоритеты, чтобы достичь желаемого.

Рыбы

Сейчас пришло время прислушаться к своей интуиции, чтобы получить в жизни именно то, что больше всего хотите. Чтобы привнести в свою жизнь романтику, могут потребоваться определенные изменения.