От черных точек, покраснения и раздражения: 5 домашних скрабов с содой для лица (рецепты)

Пищевая сода является прекрасным очищающим средством. Этот продукт прекрасно справляется с загрязнениями и мягко отшелушивает кожу, не оставляя ощущения сухости и стянутости. Более того, сода – невероятно дешевый продукт, который есть практически на каждой кухне.

Для того чтобы убедиться, какую пользу обычная сода может подарить вашей коже, попробуйте эти 5 простых рецептов домашних скрабов, которые вы сможете приготовить за считанные минуты.

Преимущества скраба для лица с пищевой содой

Просто и дешево – не значит плохо. Откажитесь от мыла, которое сушит кожу, откажитесь от безумно дорогого средства для умывания и агрессивных очищающих средств от прыщей. Вместо этого используйте натуральные продукты, которые очищают кожу, не высушивая ее.

Зачем добавлять пищевую соду в свой уход за кожей? Во-первых, использование пищевой соды для лица может помочь удалить излишки жира, грязь и загрязнения с кожи.

По сравнению с сахаром или кофейной гущей пищевая сода является более мягким абразивом с более тонкой текстурой, что делает ее отличным отшелушивающим средством для нежной кожи лица.

При использовании в качестве мягкого отшелушивающего средства пищевая сода может уменьшить появление черных точек, шрамов и морщины. Сода помогает тонизировать и подтягивать кожу.

Сода делает поры менее заметными, придавая вашей коже более гладкий и отполированный вид.

Это копеечное средство избавляет от жирного блеска и даже помогает бороться с высыпаниями. Если вы страдаете от прыщей, пищевая сода станет отличным точечным средством! Просто добавьте немного воды, чтобы получилась паста, и нанесите ее на прыщи на 15 минут.

Успокаивающий скраб для лица с пищевой содой для сухой и раздраженной кожи

Все, что вам нужно, – это эфирные масла, алоэ вера и пищевая сода, и у вас будет готово идеальное отшелушивающее средство из пищевой соды для лица.

Соедините 1 столовую ложку пищевой соды, 2 столовые ложки алоэ вера, 4 капли эфирного масла чайного дерева и 2 капли эфирного масла ромашки.

При необходимости добавьте больше геля алоэ вера или пищевой соды, пока не достигнете желаемой консистенции. Аккуратно вмассируйте пасту в кожу. Затем оставьте на 2–3 минуты, прежде чем смыть. Промокните кожу насухо и нанесите увлажняющий крем. Используйте еженедельно для достижения наилучших результатов

Скраб для лица с пищевой содой от прыщей

Сочетание пищевой соды, рисовой муки и лимонного сока помогает поглотить излишки жира и тонизирует кожу. Розовая вода, входящая в состав средства, успокаивает и увлажняет, не оставляя жирного блеска.

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Рецепт скраба прост: 1 часть соды, 3 части розовой воды, 1 часть рисовой муки, 0,5 частей сока лимона. Смешайте все ингредиенты в небольшой миске. Нанесите смесь на чистую кожу и оставьте на 15 минут. Хорошо смойте и используйте обычный уход за кожей. Применяйте средство 1-2 раза в неделю. Обратите внимание на то, что лимонный сок может сделать вашу кожу более чувствительной к солнцу. Используйте эту маску на ночь и обязательно нанесите хороший солнцезащитный крем на следующий день.

Средство с пищевой содой для чувствительной кожи

Если у вас чувствительная кожа, замените старое средство для умывания на это мягкое очищающее средство с пищевой содой. Эфирное масло лаванды снимает воспаление, мед успокаивает раздражение, а масло жожоба увлажняет.

Соедините 2 ст. ложки масла жожоба, 2 ч. ложки пищевой соды, 1 ч. ложку меда, 3 капли эфирного масла лаванды. Смешайте ингредиенты в небольшом контейнере с крышкой. Сначала ополосните лицо теплой водой, затем нанесите средство на лицо и аккуратно помассируйте кожу в течение буквально одной минуты, прежде чем смыть. Промокните кожу насухо, а затем нанесите на кожу любимый крем с эффектом увлажнения.

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Сраб для лица с пищевой содой от черных точек

Этот скраб удаляет угри и очищает поры от грязи. Вы можете использовать его в качестве еженедельного скраба, чтобы ваша кожа выглядела чистой, или в качестве точечной обработки для более склонных к акне участков.

Состав скраба: 1 столовая ложка соды, 1 мелко измельченная таблетка аспирина, 1 чайная ложка порошка зеленой глины, 2–3 столовые ложки чистой воды комнатной температуры. Смешайте сухие ингредиенты в миске и хорошо перемешайте. Затем добавьте ровно столько воды, чтобы получилась паста. Нанесите скраб на чистую кожу и оставьте на несколько минут (если вы заметили жжение от аспирина, смойте его раньше). Кончиками пальцев вотрите скраб в кожу лба, носа, подбородка или любого другого места, где есть черные точки.

Кокосовое масло и пищевая сода для умывания от покраснения и раздражения

Это средство для умывания лица с кокосовым маслом и пищевой содой — находка для тех из нас, у кого красная раздраженная кожа. В состав йогурта входят полезные микроорганизмы, которые помогают сбалансировать микробиом кожи и уменьшить покраснение. Кокосовое масло содержит множество жирных кислот и антиоксидантов, которые успокаивают и заживляют кожу.

Для приготовления средства потребуется: 1 столовая ложка простого несладкого йогурта, 1 столовая ложка растопленного кокосового масла, 2 чайные ложки пищевой соды, 1 чайная ложка молотых овсяных хлопьев. Смешайте ингредиенты в небольшой миске и быстро перемешайте, чтобы кокосовое масло не затвердело. Аккуратно вотрите смесь для умывания в кожу. Когда вы закончите, смойте теплой водой и используйте полотенце чтобы удалить излишки масла. Нанесите сыворотку и увлажняющий крем.

Попробуйте приготовить домашние скрабы с пищевой содой, и вы больше не захотите возвращаться к дорогим покупным средствам.