Цукерберг задумался о соединении двух устройств в одно

Подразделение Reality Labs в составе компании Meta (компания запрещена в РФ как экстремистская) занялось идеей Марка Цукерберга создания двух устройств, которые будут работать как одно – умные очки с дисплеем и часы. Об этом сообщило издание The Verge.

Подразделение Reality Labs в составе компании Meta (компания запрещена в РФ как экстремистская) занялось идеей Марка Цукерберга создания двух устройств, которые будут работать как одно – умные очки с дисплеем и часы. Об этом сообщило издание The Verge.

Сообщается, что сначала в 2023 году будут выпущены солнцезащитные очки Ray-Ban Stories второго поколения с микрофоном и камерой.

Третье поколение умных очков Цукерберг выпустит в 2025 году с дисплеем-видоискателем, который отображает входящие сообщения и может использоваться для сканирования QR-кодов. “Полоса нейронного интерфейса” позволит пользователю использовать движения рук для управления очками. Журналисты привели в качестве примера удержание пальцев на воображаемых клавишах.

Сопряжение смарт-часов с очками позволит пользователю получить доступ к виртуальной клавиатуре. Это даст возможность набирать текст быстрее, чем при использовании клавиатуры смартфона. Согласно сообщениям, Цукерберг разрабатывал новые смарт-часы для путешествий во метавселенной. Отдельно отмечается, что гаджеты по-прежнему работают на мобильной операционной системе Android, а не Wear OS.