Компания “Дружба” будет поставлять нефть из Казахстана в Германию в объеме 20 000 тонн

По данным пресс-службы “Казтрансойла”, Казахстан поставит в Германию 20 000 тонн казахстанской нефти через трубопроводную систему “Транснефти”.

В понедельник компания объявила, что поставка 20 000 тонн нефти, которую она поставила “Транснефти” для поставки в Германию, завершена. В конце декабря “Транснефть” сообщила, что “Казтрансойл” запросил у “Транснефти” резервную мощность нефтепровода “Дружба” для транспортировки в Германию. Запрос был на 1,2 млн тонн. Ожидается, что в первом квартале этот объем будет передан в размере 300 000 тонн. Первоначальные планы Казахстана по прокачке 20 000-го барреля нефти в январе были изменены.

Согласно сообщению АО “Казтрансойл”, АО “Казтрансойл” планирует транспортировать 20 000 тонн казахстанской нефти по трубопроводной системе ПАО “Транснефть” в направлении пунктов сдачи нефти “Адамова Застава”, для поставки в Германию.

Компания также “подтверждает” техническую возможность транспортировки 300 000 тонн казахстанской нефти в направлении пункта хранения нефти “Адамова Застава” для поставки в Германию в течение первого квартала 2023 года. Однако фактические объемы транспортировки нефти будут зависеть от заявок нефтяных компаний.

В сентябре 2022 года правительство Германии заявило, что готово вести переговоры с Казахстаном о покупке нефти по трубе “Дружба”. Это позволит транспортировать дополнительную нефть на НПЗ в Шведте для замены российской нефти. Казахстан полагается на трубопровод “Дружба” для транспортировки примерно 10 миллионов тонн нефти в год в порт Усть-Луга.

Из Альметьевска берет начало нефтепровод “Дружба”. Он проходит через Брянск, а затем разветвляется на два участка. Северный участок проходит через Беларусь и Германию в направлении Польши, а затем продолжается на юг Украины, в Словакию и Чехию. В понедельник “Транснефть” пояснила РИА Новости, что российская нефть не транспортировалась в Польшу по трубопроводу “Дружба”. С начала 2023 года по этому трубопроводу не осуществлялась транспортировка российской нефти в Германию.