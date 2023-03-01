Скандалы: Пострадавший от пыток в ангарской колонии загадочно исчез во время суда

Владимира Спиридонова тайно вывезли в другой регион

«Нет тела — нет дела» — это поговорка родом из британского права (появилась после так называемого «кэмпденского чуда», случившегося в XVII веке события, связанного с возвращением человека, которого считали убитым). «Нет потерпевшего — и дела по пыткам нет», — вероятно, так рассуждали современные нерадивые тюремщики в Иркутской области. 1 марта 2023 года должно состояться судебное заседание по жалобе на волокиту расследования пыток в Ангарской колонии № 15. Однако случилось странное — потерпевший Владимир Спиридонов накануне… пропал.

Его вывезли в неизвестном направлении. Причем для этого даже прервали лечение в тюремной больнице.

История Спиридонова удивительна тем, что пытали его уже после того, как были возбуждены уголовные дела на иркутских тюремщиков и «активистов» за массовые изнасилования и побои. Она — доказательство тому, что уроки из страшного инцидента, о котором узнала вся страна, так и не были вынесены.

Напомню, что в ангарской колонии в апреле 2020 года случился бунт. После чего осужденных этого учреждении вывезли в СИЗО № 6 города Ангарска и СИЗО № 1 Иркутска. И там их не только били, но и насиловали. Официально потерпевшими проходят несколько десятков человек, но реальное количество жертв пыток могло равняться двум сотням. Два уголовных дела, возбужденных по 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характер) в отношении зэков-активистов уже рассматриваются в суде. А дела в отношении четверых сотрудников (среди них, заместитель начальника отдела режима и надзора СИЗО № 6 Дмитрий Бароян) в суд только поступили.

Интересно, что начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов никакой ответственности не понес. Более того он возглавил ту самую ангарскую колонию.

Впрочем, многие были уверены — после всех скандалов Мажидов точно постарается навести в колонии порядок. Не сложилось…

31 марта 2022 года в ангарской ИК -15 произошел инцидент. В колонию приехал этап с новенькими, среди которых был 33-летний Владимир Спиридонов, получивший срок по 162 статье УК РФ («разбой»). Активисты завели его в карантинную комнату, где произвели процесс «ломки», чтобы склонить к повиновению. Били его жестоко и руками, и ногами по разным частям тела примерно в течение часа. Владимир рассказывал потом на следствии, что кровью было залито все вокруг. Ему сломали правую руку. Никто из сотрудников спасать Спиридонова не спешил, более того один из оперативников в это время делал его фото «компрометирующего характера».

Никакой медицинской помощи Спиридонову не оказали. Его, с травмами и кровоподтеками, пытались спрятать во время прокурорской проверки. Однако Владимир смог выбежать навстречу блюстителю законности, и так, собственно, появилось уголовное дело по статье 286 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Цитирую постановление от 6 мая 2022 года: «осужденные Абаев, Булочев, Попов и другие по указанию неустановленных сотрудников исправительной колонии, являющихся должностными лицами, нанесли множественные удары…»

— Я стал просить привлечь к ответственности начальника колонии полковника Мажидова, — рассказывает правозащитник Петр Курьянов. — Но и на этот раз Мажидову ничего не было предъявлено. Впрочем, он после инцидента со Спиридоновым уволился и уехал из региона.

Уголовное дело по пыткам Спиридонова расследовалось крайне вяло. Главный обидчик — «активист» за это время уехал в зону СВО…

Спиридонова же поместили в начале этого года в больницу № 1 Иркутской области. У меня на руках документы, где указана дата выписки — 17 февраля. Однако 28 января, прервав курс лечения, его из лечебницы вывезли. Случилось это сразу после того, как было назначено заседание суда по жалобе на волокиту дела о пытках.

Представитель потерпевшего поднял шум, после чего ему предоставили расписку Спиридонова, где он просит рассмотреть дело без его участия (раньше наставил на обратном, причем просил его доставить лично в суд — документ об этом в распоряжении редакции). Когда защитник возмутился, что расписка без даты, то тюремщики просто…. дописали цифры сами!

У Спиридонова должна была быть в начале февраля апелляция по другой его жалобе, его не доставили, по видеоконференцсвязи не подключили. На запросы судьи ФСИН ответила, что арестант вывезен в Ростовскую область, но на каком основании — не пояснил.

20 февраля должно было состояться первое заседание суда по жалобе на волокиту расследования пыток. Судья посмотрела обе расписки (с датой и без), сравнила их с ранее написанной Спиридоновым просьбой без его участия ничего не рассматривать, и отложила дело. При этом суд отправил еще один запрос во ФСИН с требованием обеспечить явку Спиридонова.

— Нам сообщили наши источники в следствии, что Владимира не привезут и даже по видео не покажут, — говорит Курьянов. — Из ростовской колонии его могли уже увезти в другое место. Нет потерпевшего — нет дела.

Закрыть дело на основании «исчезновения» потерпевшего вряд ли смогут. Но приостановить — да. А там, глядишь, и сроки давности пройдут. Ведь отдельная статья «Пытки», по которой таких сроков давности не было бы, в УК так и не появилась.

Ева Меркачева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”