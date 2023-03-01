Сергей Безруков возглавит агитбригады Минкульта
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Актер Сергей Безруков может стать главой агитационных бригад министерства культуры. Ранее о создании таких структур объявила глава ведомства Ольга Любимова.
Планы назначить Безрукова главным «бригадиром» новых подразделений подтвердили два независимых источника.
– Он (актёр Сергей Безруков – прим.) обладает необходимым опытом и компетенциями. Многие из нас смотрели сериалы с ним в начале 2000-х и помнят как мастерски он проявлял свои менеджерские способности, – сказал один из собеседников.
Другой источник подтвердил эту информацию и добавил, что основу агитбригад составят как бывшие «активисты» исправительных колоний, имеющие опыт игры на музыкальных инструментах и участия в самодеятельности, так и обычные музыканты. Речь идет в том числе о лауреатах ежегодного конкурса «Блатная песня», который проводится в Твери.
Планируется также привлечь к проекту музыкальные группы «Дайте танк», «Аннигиляторная пушка» и «Молчат дома» – они будут отвечать за работу с молодёжью.
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