 

Сергей Безруков возглавит агитбригады Минкульта

01.03.2023, 14:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актер Сергей Безруков может стать главой агитационных бригад министерства культуры. Ранее о создании таких структур объявила глава ведомства Ольга Любимова.

Война в УкраинеПланы назначить Безрукова главным «бригадиром» новых подразделений подтвердили два независимых источника.

– Он (актёр Сергей Безруков – прим.) обладает необходимым опытом и компетенциями. Многие из нас смотрели сериалы с ним в начале 2000-х и помнят как мастерски он проявлял свои менеджерские способности, – сказал один из собеседников.

Другой источник подтвердил эту информацию и добавил, что основу агитбригад составят как бывшие «активисты» исправительных колоний, имеющие опыт игры на музыкальных инструментах и участия в самодеятельности, так и обычные музыканты. Речь идет в том числе о лауреатах ежегодного конкурса «Блатная песня», который проводится в Твери.

Планируется также привлечь к проекту музыкальные группы «Дайте танк», «Аннигиляторная пушка» и «Молчат дома» – они будут отвечать за работу с молодёжью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.22 / Откуда у звезд такие красивые зубы?

13.07.22 / Мнение: Хантергейт

22.05.22 / Мнение: Следующая остановка Грозный

21.11.20 / Куда же пропал Тунгусский метеорит?

07.02.22 / Специалисты рекомендуют заменять картофель обычным бататом

22.11.22 / В Сети опубликованы первые фото макета нового флагмана Xiaomi 13

19.02.23 / Дело не в размере – Личное мнение

04.07.22 / «Москвичей» не будет: по многочисленным просьбам горожан мэрия решила построить на месте завода Renault новый ЖК

29.12.22 / Первый канал покажет музыкальный номер Юлии Пересильд, снятый в космических фильмах.

24.02.22 / Мнение: Победитель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика