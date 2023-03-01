Сергей Безруков возглавит агитбригады Минкульта

Актер Сергей Безруков может стать главой агитационных бригад министерства культуры. Ранее о создании таких структур объявила глава ведомства Ольга Любимова.

Планы назначить Безрукова главным «бригадиром» новых подразделений подтвердили два независимых источника.

– Он (актёр Сергей Безруков – прим.) обладает необходимым опытом и компетенциями. Многие из нас смотрели сериалы с ним в начале 2000-х и помнят как мастерски он проявлял свои менеджерские способности, – сказал один из собеседников.

Другой источник подтвердил эту информацию и добавил, что основу агитбригад составят как бывшие «активисты» исправительных колоний, имеющие опыт игры на музыкальных инструментах и участия в самодеятельности, так и обычные музыканты. Речь идет в том числе о лауреатах ежегодного конкурса «Блатная песня», который проводится в Твери.

Планируется также привлечь к проекту музыкальные группы «Дайте танк», «Аннигиляторная пушка» и «Молчат дома» – они будут отвечать за работу с молодёжью.

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