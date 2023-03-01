Военный эксперт Бартош: Переброска «самолета Судного дня» из США в Европу говорит о неминуемой эскалации

Перебросив «самолет Судного дня» в Исландию, США умышленно ведут к нагнетанию обстановки в Европе. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош, комментируя данные о том, что американский самолет E-6B Mercury приземлился в Исландии.

«Переброска американского самолета E-6B Mercury – настораживающий фактор. Дело в том, что эту машину могли отправить в Исландию либо в рамках крупных учений, о которых нам должно было быть известно, либо в преддверии серьезного осложнения международной обстановки», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Сама машина предназначена для поддержания связи со стратегическими наземными и подводными силами США. Наиболее активно такие самолеты использовались в годы холодной войны. Их основная задача – быть пунктом управления – сохраняется и сегодня», – отмечает собеседник.

«Также следует учитывать тот факт, что несколько дней назад американцы перебросили на авиабазу в Испании четыре стратегических бомбардировщика B-52. Все это укладывается в политику нагнетания или эскалации в Европе», – полагает эксперт.

«Очевидно, что подобные действия направлены против России. Однако я не стал бы это связывать с решением Москвы приостановить участие в ДСНВ. Более того, у нас есть свои «самолеты Судного дня» на базе Ил-80, которые полгода назад испытывали систему связи с атомными подлодками», – обратил внимание Бартош.

Напомним, ключевой борт армии США на случай ядерной войны приземлился в Исландии. Об этом сообщили в соцсетях представители Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM). Отмечается, что самолет E-6B Mercury обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным.

В частности, с помощью данного аппарата в период «кризиса» планируется налаживание взаимодействия национального командования с военно-морскими силами, сообщается на официальном сайте ВМФ Соединённых Штатов.

E-6B Mercury является ключевым элементом TACAMO – системы передачи приказов на погруженные подлодки с использованием специально оборудованных самолетов-ретрансляторов. Подчеркнем, что создание сети было напрямую связано с опасностью уничтожения иных каналов связи в случае ядерной войны.

Ранее «самолеты Судного дня» армии США находились в воздухе непрерывно на протяжении 30 лет, отмечает издание The Washington Post. Однако в 1991 году, после распада СССР, ВМФ перевел аппараты системы TACAMO в режим «временной наземной боевой готовности». При этом вылеты продолжают осуществляться у восточного и западного побережья «на случайной основе».

Примечательно, что перебазирование E-6B Mercury произошло после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Возобновить действие документа может только глава государства.

Поводом для подобных мер стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах РФ в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона. В условиях откровенных высказываний о «необходимости стратегического поражения РФ» подобное недопустимо, отмечал Путин.

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