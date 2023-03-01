 

Песков: Кремль не будет менять слова в публикациях и речах сразу после подписания закона о языке

01.03.2023, 14:16, Новости дня
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В Кремле не будут менять подбор слов для публикаций и речей после вступления в силу закона о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что сперва необходимо будет ознакомиться с пособиями, словарями, которые в соответствии с законом должны быть подготовлены. Необходимо также изучить нормы, а потом принимать решения относительно речей и текстов, передает ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования иностранных слов – за исключением не имеющих аналогов выражений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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