 

Глава минкульта Украины: В Киеве очень обеспокоены сюжетом NBC про Крым

01.03.2023, 14:16, Новости дня
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны «очень обеспокоены» сюжетом американской телекомпании NBC, в котором жители полуострова заявляют о его принадлежности РФ и о готовности защищаться в случае нападения украинских сил.

По его словам, в Киеве очень обеспокоены телевизионным сюжетом NBC, Ткаченко также обвинил журналистов в нарушении украинских законов и  пригрозил им запретом на въезд в страну, передает ТАСС.

Ранее жители Крыма заявили корреспонденту NBC News, который приехал на полуостров по Крымскому мосту из Краснодарского края, что в случае нападения Киев не захватит полуостров. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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