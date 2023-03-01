Глава минкульта Украины: В Киеве очень обеспокоены сюжетом NBC про Крым

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны «очень обеспокоены» сюжетом американской телекомпании NBC, в котором жители полуострова заявляют о его принадлежности РФ и о готовности защищаться в случае нападения украинских сил.

По его словам, в Киеве очень обеспокоены телевизионным сюжетом NBC, Ткаченко также обвинил журналистов в нарушении украинских законов и пригрозил им запретом на въезд в страну, передает ТАСС.

Ранее жители Крыма заявили корреспонденту NBC News, который приехал на полуостров по Крымскому мосту из Краснодарского края, что в случае нападения Киев не захватит полуостров.

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