 

Как женщине научиться радовать себя: советы от психолога

01.03.2023, 14:15, Разное
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Порой женщина в современном обществе взваливает на себя все сразу, и в ее бесконечных буднях не видно просвета. Именно поэтому важно уметь правильно отдыхать и восстанавливать свои ресурсы.

В преддверии 8 марта психолог Екатерина Горькова дала полезные советы, как научиться радовать себя и отвлекаться от бытовых забот. По словам специалиста, чтобы почувствовать себя любимой и счастливой, не обязательно даже наличие мужчин. Ведь любовь к себе радует не меньше.

Для начала откажитесь от повседневной работы в этот день, устройте себе заслуженный выходной. Хорошенько выспитесь и сделайте необходимые ритуалы красоты. Побалуйте себя. После этого стоит выбрать красивый наряд, в котором вы почувствуете себя настоящей королевой.

“Важно чтобы отражение радовало, но вам было комфортно: красивые, но неудобные туфли ни к чему”, – рассказала психолог.

Конечно, у каждой женщины есть свои представления об идеальном дне. Кто-то любит шопинг, другие предпочли бы активный отдых или прогулку на свежем воздухе. Если вы хотите в этот день прогуляться по магазинам, лучше не писать длинный список, а устроить себе шопинг в удовольствие со спонтанными покупками. Лучше всего выделить для этого определенную сумму денег и тратить ее на свое усмотрение.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое в этот день. Возможно, вы долго откладывали или сомневались насчет какой-то покупки. Стоит разрешить себе это сделать, пишет сайт “Подмосковье сегодня”.

В день 8 марта можно устроить себе прогулку на лошадях, взять танцевальный или вокальный урок или посетить мастер-класс.


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