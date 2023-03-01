 

Снова мама: 73-летняя Пугачева думает над отправкой в Израиль оставшихся в России замороженных яйцеклеток

01.03.2023, 14:15, Разное
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В 2013 году суррогатная мать родила Алле Пугачевой и ее пятого мужу двойняшек – Елизавету и Гарри Галкиных. Но тогда, как писали, для зачатия были использованы не все замороженные Примадонной яйцеклетки. И сейчас, если верить друзьям, Народная артистка СССР озаботилась их перевозом на Землю обетованную.

Откуда же взялся этот бесценный генетический материал? Еще в 1994 году Пугачева вышла замуж за Киркорова. Ей в ту пору было уже 45 лет. Известно, что вскоре она захотела родить ребенка и с этой целью лечилась, делала ЭКО. Именно с тех пор у нее остались “лишние” яйцеклетки – ооциты, которые она заморозила. И все эти годы, с середины 90-х, они хранились в соответствующих условиях.

“Первый раз Пугачева обратилась к нам более 11 лет назад, — рассказывал в 2013-м Марк Курцер, главврач и создатель сети клиник “Мать и дитя”, который вел наблюдение за суррогатной матерью звездной пары. – Именно тогда мы начали работу над беременностью, мы работали с ее яйцеклетками. И Алла Борисовна является биологической матерью родившихся детей”.

Как же будут в случае необходимости отправлять ооциты Пугачевой в Израиль? Врачи говорят, что биохимические реакции в живых тканях возможны только при определенных температурах. В замороженном состоянии время для клетки останавливается. Она не может делиться, не использует энергию. Процессы гниения в таком состоянии тоже невозможны. Поэтому хранить половые клетки можно в течение неограниченного времени. Подготовленные ооциты в контейнере помещают в жидкий азот, где за доли секунды происходит заморозка. На протяжении всего срока криоконсервации яйцеклетки хранятся при температуре –196 °С. Но вот как их отправлять на большое расстояние, в каких контейнерах – над этим сейчас и предстоит подумать.


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