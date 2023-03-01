 

Создатели S.T.A.L.K.E.R. объявили о разработке настольной игры

01.03.2023, 13:45, Разное
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Украинская компания GSC Game World объявила о выпуске новой настольной игры под названием S.T.A.L.K.E.R The Board Game. Об этом сообщило издание DTF.

Как следует из названия, S.T.A.L.K.E.R. The Board Game можно описать как игру-стратегию. Изданием проекта займется студия GSC Game World. За разработку настольной игры отвечает компания Awaken Realms. Геймплей настольной игры S.T.A.L.K.E.R. The Board Game будут представлен эпизодами стелса и квестов на поиск предметов. В нее могут играть до четырех игроков.

S.T.A.L.K.E.R. – это настольная игра, в которой особое внимание уделяется сюжету. Сценарные сегменты не повторяются от одного прохождения к другому. Игра предлагает систему, позволяющую развивать персонажа. Когда, а также сколько будет стоить “настолка” пока неизвестно, но есть информация, что кампания по сбору средств на разработку настольной игры начнется в июне 2023 года.


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