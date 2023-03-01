Жертв нет, есть воронки

28 февраля в ряде регионов России, в том числе далеких от зоны СВО, наблюдали «неопознанные объекты» и нашли упавшие беспилотники.

Туапсе, Краснодарский край

В 02.15 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Индустриальной, где располагается нефтебаза «Роснефти». Жители соседних улиц слышали звуки, похожие на взрывы, и даже «дом качнуло». Мэрия Туапсе сообщила, что возгорание на площади 200 квадратных метров произошло в хозяйственном строении. К трем часам ночи пожар потушили.

В утренней сводке регионального МЧС происшествие в Туапсе не упоминается.

По информации телеграм-канала Shot, причиной пожара стало падение двух беспилотных летательных аппаратов, которые взорвались в ста метрах от нефтехранилища «Роснефти»: «Предварительно БПЛА были начинены взрывчатыми веществами. Взрывом немного повредило здание бойлерной, рядом обнаружили две воронки глубиной около полутора метров».

В официальном отчете Минобороны сказано о «попытке киевского режима атаковать беспилотниками гражданскую инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи» как о безуспешной.

МИНОБОРОНЫ

«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены.

Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры».

Адыгея

Ночью в 160 километрах от Туапсе, в поселке Новом Гиагинского района, упал неустановленный БПЛА. Как сказал глава региона в своем телеграме, жертв и пострадавших нет, а незначительно разрушена лишь хозяйственная постройка — то же, что и в отчете Минобороны.

Белгород

В Белгороде в ночь на 28 февраля, по данным Baza, упали три, а по другим (не подтвержденным пока) данным — четыре беспилотника. Все были сбиты, но один залетел в окно квартиры. Жертв нет. Фотографии лежащих на земле дронов быстро попали в соцсети.

Вот что сказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

СООБЩЕНИЕ МЭРИИ

«Сейчас нахожусь на месте происшествия по одному из адресов. Здесь БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб.

Обломки БПЛА также найдены еще на двух улицах. Незначительно повреждены три машины. Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители.

Оперативные службы устанавливают все обстоятельства».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался короче.

СВОДКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА

«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией».

Между тем 27 февраля в 23.29 появились сообщения о возгорании кровли в ТЦ «Леон». На место прибыли оперативные службы, возгорание ликвидировано. Телеграм-канал «Жесть Белгород» предположил, что пожар мог начаться из-за падения БПЛА. Эта информация никак и никем не подтверждалась.

Брянск

Три беспилотника атаковали утром 28 февраля пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Севском районе региона, сообщают местные соцсети. Официальная позиция региональных властей, сформулированная губернатором области Александром Богомазом, сухая: над Суражским районом был сбит беспилотник. Разрушений и пострадавших нет.

Подмосковье

Вблизи деревни Губастово в Коломенском округе Московской области, где расположена станция «Газпрома», упал БПЛА. Это признал и губернатор области Андрей Воробьев.

ОТ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает».

Телеграм-канал «Рыбарь», специализирующийся на освещении СВО с российской стороны, сказал и о втором БПЛА, однако официальных подтверждений этому не нашлось.

Петербург

В Ленинградской области и Петербурге о дронах не сообщалось. Однако в 10.40 утра внезапно ввели план «Ковер» (который как раз объявляется при несанкционированном нарушении воздушного пространства), а аэродром города перестал принимать и отправлять рейсы. Как показал сервис Flightradar, гражданские самолеты не приближались к Петербургу, некоторые повернули обратно. Правительство Петербурга подтвердило информацию о закрытии Пулково на прием и отправку рейсов. В небо даже подняли два истребителя — Су-35 и МиГ-31. По данным «112», в небе все-таки был «непознанный объект».

К полудню воздушное пространство открыли, а аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Из объяснений Минобороны РФ выяснилось: неудобства и шум вызваны учениями.

ОТ МИНОБОРОНЫ

«В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации».

Макар Ситкин ,

специально для «Новой»

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