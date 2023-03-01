 

«Бургер Кинг» потерпел фиаско с котлетой из гороха

01.03.2023, 13:33, Разное
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Сеть ресторанов «Бургер Кинг» потерпела неудачу с котлетой из гороха в новом веганском воппере – несмотря на все попытки удивить посетителей новым вкусом, никто не заметил разницы.

Тестирование нового продукта продолжалось весь 2022 год.

Поначалу менеджеры полагали, что веганские вопперы достаются новым посетителям, которые попросту не могут сравнить их с классическими аналогами. Однако целенаправленный тест с участием фокус-группы из завсегдатаев показал те же результаты – кто-то попросил «ещё майонеза», а несколько человек заявили, что предпочли бы мясо другой прожарки, хотя ни мяса, ни майонезе в веганском воппере нет.

Не обошлось, впрочем, и без скандалов – так, некоторые убеждённые вегетарианцы теперь намерены разбирать каждый воппер и тщательно проверять, нет ли там мяса. Для этого они воспользуются биоэнергетическими рамками, поскольку другие способы оказались неэффективными. Им составят компанию сторонники теории заговора, согласно которой в фастфуде могут намеренно подавать «Колу» вместо «Пепси» и наоборот.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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