 

Politico: Евросоюз начал больше контролировать исполнение уже принятых антироссийских санкций

01.03.2023, 13:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евросоюз решил больше контролировать исполнение уже принятых санкций против России, а не принимать новые, пишет издание Politico.

Европейские дипломаты из десятка стран считают, что расширение номенклатуры запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит именно ЕС. Речь идет об удобрениях, редкоземельных элементах, титане и урановых стержнях, передает РИА «Новости».

При этом, отмечает Politico, Евросоюз уже принял 10 пакетов санкций, однако этим меры оказали меньшее влияние, чем планировалось.

В частности, в прошлом году стоимость экспорта РФ в Европу увеличилась, а российская оборонная промышленность заменила импортные компоненты.

Напомним, ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли 205 организаций и 1473 человека. Также Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.20 / Волгоградец пробил череп мужчине после конфликта в родительском чате

28.08.20 / Новое лекарство от рака груди безопасно и эффективно

05.06.21 / В «Единой России» поддержали инициативы экоактивистов по улучшению экологической ситуации в стране

05.12.21 / В РФ выпущен компактный смартфон «Аквариус»

19.09.21 / Операционная система Android 11 получила ряд усовершенствований

11.11.20 / 39% украинцев не согласны идти на уступки Москве ради достижения мира на Донбассе – опрос

12.09.21 / За полтора столетия концентрация водорода в атмосфере выросла на 70%

15.12.20 / РФПИ опроверг покупку вакцины «Спутник V» КНДР

01.01.22 / Во Франции сделали бесплатными контрацептивы для женщин в возрасте до 25 лет

26.12.20 / Ученые сделали уникальную находку в Помпеях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика