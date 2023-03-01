Politico: Евросоюз начал больше контролировать исполнение уже принятых антироссийских санкций

Евросоюз решил больше контролировать исполнение уже принятых санкций против России, а не принимать новые, пишет издание Politico.

Европейские дипломаты из десятка стран считают, что расширение номенклатуры запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит именно ЕС. Речь идет об удобрениях, редкоземельных элементах, титане и урановых стержнях, передает РИА «Новости».

При этом, отмечает Politico, Евросоюз уже принял 10 пакетов санкций, однако этим меры оказали меньшее влияние, чем планировалось.

В частности, в прошлом году стоимость экспорта РФ в Европу увеличилась, а российская оборонная промышленность заменила импортные компоненты.

Напомним, ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли 205 организаций и 1473 человека. Также Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через Россию.

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