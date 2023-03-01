 

Депутат Рады рассказал о разработке правительством Украины и британцами экономической концепции «быстрого государства»

01.03.2023, 13:19, Новости дня
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Правительство Украины и экономисты из Кембриджского университета, а также команда британского Национального института экономических и социальных исследований (NISR) разрабатывают для Украины концепцию «быстрого государства» (Fast State), которая создавала бы «иллюзию отсутствия государства», сообщил глава комитета по экономическому развитию Рады Дмитрий Наталуха.

Он отметил, что официально концепция была презентована в январе в Лондоне. По словам Наталуха, украинские власти хотят «построить одно из самых быстрых государств в мире», передает РИА «Новости».

Депутат пояснил, что необходимо, чтобы государство функционировало настолько быстро, что его эффективность создавала бы иллюзию того, что государства не существует.

Такое государство должно «раствориться в своей эффективности». Наталуха считает, что у Украины есть возможности построить такое государство.

Fast State – ориентированная на человека организация экономики, которая объединяет частные инициативы с государственными функциями. Подобная модель позволит автоматизировать ряд процедур на государственном уровне, а также повысит эффективность бизнеса.

Наталуха добавил, что сейчас средний бизнес тратит слишком много времени на взаимодействие с банками, налогами и другими процедурами, поэтому нужно автоматизировать эти процедуры. Предполагается, что это повысит распределение ресурсов, радикально сократит взяточничество и злоупотребление властью.

Между тем ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять на Украину истребители Eurofighter Typhoon.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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