 

В Подмосковье начал работать первый человекоподобный робот-сторож российского производства

01.03.2023, 13:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский реселлер компьютерной техники «Бион» нанял на работу человекоподобного робота, который получит работу охранника и консьержа в одном из подмосковных офисов компании, сообщили в российской разработавшей андроида компании Promobot.

В обязанности робота будет входить контроль наличия доступа у посетителей офиса. В ПО андроида есть система контроля и управления доступом, что позволяет ей сканировать паспорта людей и сверять данные документов с базой, передает «Газета.Ru».

Уточняется, что в случае отсутствия доступа человек может попросить робота позвонить секретарю. В этом случае андроид воспроизведет видеозвонок, после чего секретарь сам опознает человека, выяснит детали его визита и даст роботу команду пропустить гостя.

Как отметил председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков, робот справляется со всем тем, что делает обычный ресепшионист.

В компании заверили, что «отобьют» затраты на приобретение роботы за полгода, так как андроиду не нужно платить зарплату.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07.21 / Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил

26.11.21 / В аварии с лосем под Костромой погибли три человека

13.08.21 / Отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства

23.09.21 / Нардеп Мовчан: Доходы от экспорта лома просто выводят за границу из-за манипуляций с таможенной ценой

23.01.21 / Озвучены имена всех погибших на пожаре в пансионате для престарелых в Харькове

07.09.21 / Мать нардепа от “Слуги народа” за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн – Bihus.Info

31.08.20 / Житель Перми выиграл в лотерею более полумиллиарда рублей

17.07.20 / Общество: Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

05.02.22 / На заводе Tesla в Калифорнии вспыхнул пожар

06.09.21 / “Талибан” хочет установить дипломатические отношения с Германией и получить финансовую помощь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика