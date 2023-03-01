В Подмосковье начал работать первый человекоподобный робот-сторож российского производства

Российский реселлер компьютерной техники «Бион» нанял на работу человекоподобного робота, который получит работу охранника и консьержа в одном из подмосковных офисов компании, сообщили в российской разработавшей андроида компании Promobot.

В обязанности робота будет входить контроль наличия доступа у посетителей офиса. В ПО андроида есть система контроля и управления доступом, что позволяет ей сканировать паспорта людей и сверять данные документов с базой, передает «Газета.Ru».

Уточняется, что в случае отсутствия доступа человек может попросить робота позвонить секретарю. В этом случае андроид воспроизведет видеозвонок, после чего секретарь сам опознает человека, выяснит детали его визита и даст роботу команду пропустить гостя.

Как отметил председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков, робот справляется со всем тем, что делает обычный ресепшионист.

В компании заверили, что «отобьют» затраты на приобретение роботы за полгода, так как андроиду не нужно платить зарплату.

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