Мнение: О самой массированной атаке Украины… И это лишь начало?

Безумству храбрых поём мы песню?

В общем, то, чего одни предсказывали, другие опасались, а третьи предвкушали, похоже, началось…

И как всегда — показательно и «внезапно»!

Хотя были звоночки, прогнозы, угрозы. И блогеры, и спикеры, и всякие политики, и даже диванные аналитики — чуть ли не в один голос твердили, что так и случится, причём #скоро. Но ведь пока гром не грянет, мужик не…?

Естественно, гром — грянул.

Массированный налёт предположительно украинских беспилотников сразу на несколько областей в России стал самым большим подобным событием с начала специальной военной операции. Три БПЛА, ориентировочно модели «Довбуш Т10», в понедельник вечером были сбиты в Белгороде, ещё один — над Суражским районом Брянской области. Ночью в результате падения обломков дрона произошёл взрыв на нефтебазе «Роснефти» в Туапсе (Краснодарский край), и ещё один аппарат, похожий на Ту-141 «Стриж», упал в Адыгее, разрушив одно из зданий на ферме в посёлке Новый. Возможно, его целью был расположенный поблизости химкомбинат. Утром последнего дня февраля появилась #информация о том, что неподалёку от газокомпрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе Московской области рухнул ещё один дрон: по фото интернет-эксперты опознали ударный UJ-22 Airborne производства «Укрджета». Наконец, воздушное пространство в Ленинградской области было перекрыто на некоторое время из-за неопознанного летающего объекта: в действие ввели план «Ковёр», в воздух подняли истребители, но впоследствии Минобороны РФ объяснило это учениями.

Беспрецедентно много воздушных чрезвычайных происшествий как раз в тот самый день (и накануне), когда российский президент Владимир #Путин, выступая на коллегии ФСБ России, потребовал поставить «под особый контроль… российско-украинский участок государственной границы». Совпадение? Или напоминание о том, что в наши дни понятие «граница на замке» — очень и очень условно?

Кроме того, дронами дело не ограничилось. Опять были «взломаны» региональные радиостанции РФ, и в эфир сразу в нескольких регионах ушли сигналы воздушной тревоги. И уже по традиции соцсети наполнились ложными сообщениями о якобы «непропуске легковых авто в Крым». Понятно, спецслужбы какой страны за этим стоят, тем более, что тактика единовременного огневого и информационного воздействия применяется не впервые. Цель — максимальное «стрессирование» россиян. Впрочем, посеять сколько-нибудь массовую панику спецслужбам небратской страны, похоже, не удалось. Пока…

Потому что можно согласиться с теми, кто полагают, что эта массированная и комбинированная #атака больше похожа на «тестирование возможностей» по нанесению ударов различными видами БПЛА вглубь территории России. По всей видимости, ВСУ на практике проверяют, насколько хороши те или иные виды беспилотников в деле. Одновременно осваиваются и новые точки запуска в дополнение к аэродрому «Школьный» в Одессе. И они становятся ближе к российско-украинской границе — Миргород под Полтавой, Димитров (Мирноград) под Донецком на подконтрольной Украине территории, Коротыч под Харьковом, Днепропетровск (Днепр).

Ещё одно важное обстоятельство: несколько ударов были нанесены с разницей в несколько часов. Даже для страны с развитой системой ПВО отражать атаки с нескольких направлений труднее, чем справляться с кризисом в одном месте. А то, что в ходе налёта были одновременно применены столь разные дроны, тоже осложняет работу «защитников неба». Если применялись действительно Ту-141 и UJ-22, то они по-разному выглядят на экране радаров и летят с разной скоростью, а значит, требуют разных вариантов реагирования. Притом что против низколетящих и малозаметных для локаторов БПЛА не слишком эффективны ни российские, ни американские системы противовоздушной обороны: это не раз было продемонстрировано в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

Наконец, впервые украинский беспилотник долетел до ближнего Подмосковья. Это означает, что потенциально под ударом может оказаться и Москва. А инцидент в небе над Ленинградской областью может свидетельствовать, что и северная #столица едва ли вправе рассчитывать на спокойную жизнь в будущем. И нацеленность украинских аппаратов не столько на чисто военные, сколько на инфраструктурные объекты показывает, что Киев рассчитывает главным образом на медийный эффект своих атак. Взорванная газокомпрессорная станция или загоревшаяся нефтебаза намного больше впечатлят #население, чем даже уничтоженный или повреждённый стратегический бомбардировщик, поскольку последствия каждый сможет почувствовать на своей шкуре хотя бы временно.

Тут немножко вспоминается «Первая чеченская». Так-то у моджахедов уже в начале 1996 года практически не оставалось шансов против регулярной российской армии, несмотря на все поставки вооружений извне. Хотя вся кампания шла трудно, кроваво и довольно болезненными ударами от противника, силы сепаратистов мало-помалу перемалывались, а их контроль над Чечнёй постепенно слабел. Однако серия терактов в российских городах напугала население, создав вполне определённый «общественный настрой», а дерзкие, но успешные атаки на несколько подконтрольных ВС РФ населённых пунктов республики вкупе с обострением внутриполитических разногласий заставили руководство страны, вопреки мнению военных, подписать «Хасавюртовские соглашения». Которые многие считают поражением России.

И хотя исторические параллели — до крайности ненадёжный метод прогнозирования, на некоторые размышления они не могут не наводить. Тем более, что есть такая неудобная штука, как «закон бумеранга».

И значит, подвиги «генерала Армагеддона» #Украина вскоре сможет повторить?

—