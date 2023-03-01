 

Почему Великий пост может быть опасен для здоровья

01.03.2023, 12:52, Разное
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В эти выходные православные верующие проводили зиму по народным традициям сожгли Масленицу. Люди пели и плясали, ели бины и другие угощения, а с понедельника в России начался Великий пост. В 2023 году он продлится с 27 февраля по 15 апреля. 16 апреля отмечается Пасха.

По церковным канонам христиане соблюдают посты перед великими праздниками, чтобы очистить душу и тело. Люди проводят время в молитвах, соблюдают строгую диету и стараются не грешить. Все это способствуют приближению человека к Богу. Великий пост является самым строгим в христианстве и самым важным. Именно он готовит верующих к Пасхе, празднику, установленному в честь воскрешения Христа.

Медики предупреждают, что пост стоит соблюдать с осторожностью. Некоторым людям это может даже навредить. Перед тем, как ограничить свой привычный рацион питания, стоит все-таки посоветоваться с врачом. Некоторым и вовсе не стоит ограничивать себя в питании, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Церковь не заставляет всех без исключения поститься. Детям, а также беременным женщинам, болящим и людям, у которых тяжелая умственная или физическая работа, разрешены послабления. Специалисты напоминают, что главное при соблюдении поста – духовное очищение и светлые помыслы, а не отказ от еды.


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