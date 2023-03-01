 

Липосакция, уколы и физиотерапия: как 81-летней Алентовой удалось восстановить лицо

01.03.2023, 12:52, Разное
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Российская актриса и звезда культовой киноленты “Москва слезам не верит” Вера Алентова за всю жизнь четыре раза ложилась под нож пластического хирурга. 20 лет назад она сделала неудачную пластическую операцию, после чего ее красота и индивидуальность куда-то испарились. Все случилось, когда Алентовой вкололи жир в ткани лица. Сейчас эта процедура тоже практикуется, и вполне успешно, но тогда ей не повезло. Актриса пережила все от мучений при виде перекоенного лица и неестественной мимики до жестокой критики ненавистников.

На восстановление после неудачной операции у Алентовой ушли годы. Она проделала множество процедур и перепробовала кучу методик. Сейчас лицо Веры Алентовой выглядит красиво и молодо. Ей практический удалось вернуть прежнюю мимику и черты лица.

Звездный пластический хирург Сергей Свиридов рассказал, что вкалывание жира в ткани лица (липофилинг) очень популярная процедура сегодня, и к ней действительно прибегают многие дамы для омоложения. Вера Алентова перенесла две подобные операции, считает медик. Это подтяжка лица и липофилинг. Однако при проведении вмешательства были могли быть нарушены условия.

“Для того, чтобы жир принял максимально естественную форму, он должен правильно собираться, правильно вводиться. А зона, куда он вводится, должна быть готова для лучшего приживления”, – отметил хирург.

По словам врача, сейчас 81-летняя Вера Алентова выглядит великолепно. Судя по всему, ей делали физиотерапию для восстановления лица. Также ей могли сделать липосакцию в некоторых частях лица и ввести уколы с ферментами, рассасывающими жир.


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