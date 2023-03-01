 

Виновата Клара? – Личное мнение

01.03.2023, 12:43, Разное
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За что можно похвалить Шакиру — она не делает вид, что ей вообще всё равно. Говорит прямо, что чувствует:

«В аду уготовано место для женщин, которые не поддерживают других женщин», — выдала исполнительница, намекая на свежую Клару своего бывшего.


Фото: Соцсети

Бедная Клара! Жила себе спокойно, поддалась чувствам, а теперь Шакира пророчит ей загробный ад.

Никто не говорит, что связь с несвободным мужчиной — это хорошо и правильно. Конечно же, нет — пусть он даже и не женат!

Когда к Кларе подошёл Жерар Пике, она должна была сказать: нет, ты ведь десять лет уже сожительствуешь с Шакирой! На связь с тобой, извини, я пойтить не могу. Никак не могу.

Почему Клара должна была сказать так? Чтобы поддержать незнакомую ей Шакиру.

Нет, ну логика в этом есть. Вот сказала бы так Клара, и Жерар бы задумался — хорошо ли он поступает? И вернулся бы с раскаянием к своей сожительнице, чтобы больше никогда не изменять ей.

Или нашёл бы другую Клару? Нет-нет, не нашёл бы, надеется Шакира.

Обвинять разлучницу намного проще, чем признать свои собственные ошибки. А ведь между тем, это ты выбрала себе этого парня. И не Клара тебя предала — кто ты ей, лучшая подруга, что ли?

А кто, по-вашему, виноват в этой ситуации?

Источник: Лена Миро


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