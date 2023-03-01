Старая одежда из Европы становится африканским мусором

В последнее время резко возрос объём поставок ношеной одежды из ЕС в Африку, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, в 2019 году Европа экспортировала 1,7 миллионов тонн старого текстиля: при этом значительная его часть поступает в Африку уже в испорченном виде, а потому сразу отправляется на мусорные свалки.



AP

За последние два десятилетия выросли объёмы экспортируемого из стран ЕС в Африку старого текстиля, пишет Der Spiegel, ссылаясь на результаты исследования европейского агентства EEA. При этом авторы исследования отмечают, что далеко не весь этот текстиль используется по назначению, и это представляет собой серьёзный вызов.

Как отмечает издание, Европа экспортирует часть своей старой, бывшей в употреблении одежды в Азию и Африку, поскольку её собственные возможности по переработке текстиля ограничены. При этом экологи говорят о том, что дальнейшая судьба экспортированной продукции не отслеживается. В 2000 году ЕС экспортировал 550 тыс. тонн текстиля, а в 2019 году — уже почти 1,7 миллионов тонн.

46% всего старого текстиля оседает в Африке, пишет Der Spiegel. Согласно информации EEA, одежда находит применение, поскольку в африканских странах есть спрос на дешёвую, старую одежду. Однако используется далеко не вся поставленная одежда — в итоге ненужный текстиль выбрасывают на открытые мусорные свалки. Что же касается Азии, то там европейский старый текстиль в основном используют для переработки или для наполнителя, однако какая-то его часть всё равно оказывается выброшенной на мусорки.

Две недели назад фонд Changing Markets привёл в пример статистику из Кении, пишет Der Spiegel. В 2021 году в страну было завезено примерно 900 миллионов единиц старой одежды из ЕС. При этом примерно треть от всего этого текстиля относится к категории «скрытого пластикового мусора», поскольку большая часть поставленной одежды состоит из полиэстера. Многие экземпляры старой одежды попадают в Кению уже испорченными, а потому сразу отправляются на мусорные свалки.